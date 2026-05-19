Agencias

Israel intercepta uno de los diez barcos que todavía navegan rumbo a Gaza

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Roma, 19 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar este martes al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza, después de que el lunes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes.

El rastreador náutico habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba a las 11:30 GMT (13.30 horas) que una de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya ha sido interceptada.

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Este primer barco, que encabezaba la expedición, se encontraba a 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros). EFE

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