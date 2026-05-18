Tedros pide a los Estados miembros cumplir con los aumentos pendientes de financiación de la OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado este lunes a los Estados miembros a cumplir su compromiso de aprobar los tres incrementos pendientes de las contribuciones obligatorias a la organización y a mantener los compromisos financieros adquiridos durante la ronda de inversiones.

Así lo ha señalado durante su discurso de apertura de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra (Suiza), donde ha detallado los cambios que la OMS está impulsando para reforzar su modelo de financiación y garantizar una mayor independencia institucional.

PUBLICIDAD

Tedros ha recordado que la organización se ha marcado como objetivo elevar las contribuciones obligatorias de los Estados miembros del 20 al 50 por ciento del presupuesto base. Para ello, se estableció un calendario de cinco incrementos progresivos, de los cuales ya se han completado dos.

"Las dos primeras ya se han producido, y las tres restantes están previstas para 2027, 2029 y 2031. No podemos enfatizar lo suficiente la trascendencia que este cambio ha tenido, y seguirá teniendo, para salvaguardar la independencia institucional de la OMS y proteger a la organización frente a crisis como la del año pasado", ha afirmado.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha advertido de que, sin los dos primeros incrementos aprobados, el impacto de los recortes presupuestarios afrontados el pasado año habría sido "mucho peor". No obstante, ha reconocido que estas medidas no han sido suficientes para evitar completamente las consecuencias de la crisis financiera. "Lamentablemente, no tuvimos más remedio que despedirnos de un gran número de colegas dedicados y trabajadores", ha lamentado Tedros, quien ha trasladado su "profundo agradecimiento" al personal afectado por los recortes.

Asimismo, ha explicado que la OMS prevé contar con el 90 por ciento del presupuesto base financiado para el actual bienio, aunque ha admitido que completar el 10 por ciento restante "no será fácil" en el contexto actual.

PUBLICIDAD

A ello se suma, según ha indicado, que gran parte de las contribuciones voluntarias continúan estando dirigidas a fines específicos, lo que mantiene "focos de pobreza" en determinadas áreas de trabajo de la organización.

Por todo ello, Tedros ha vuelto a pedir a los países que mantengan sus compromisos de financiación de cara a 2027, 2029 y 2031. "Este es el momento del cambio. Esta es la oportunidad de tomar el camino que lleva a la soberanía; el camino que lleva a la solidaridad; el camino que lleva a la equidad", ha concluido.

PUBLICIDAD