PP-A destaca que "rompe su techo electoral" en Andalucía y asegura que Moreno es "garantía de seguir avanzando"

El secretario general del PP-A y director de la campaña electoral del 17M, Antonio Repullo, ha destacado este lunes que su partido ha logrado "romper su techo electoral" en los comicios autonómicos con un triunfo "muy holgado en las urnas" y ha asegurado que el presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, es "garantía de seguir avanzando" pese a haberse quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.

Repullo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, antes de desplazarse hacia Madrid para participar en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP convocada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, para analizar los resultados electorales en presencia del propio Juanma Moreno.

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"Hemos tenido una gran celebración en Sevilla y en las ocho provincias de Andalucía, hemos dormido poco, pero estamos con fuerzas para seguir adelante y ahora vamos a la Junta Directiva Nacional a analizar unos grandísimos resultados", ha señalado el 'número dos' del PP-A, que se ha felicitado por "volver a romper nuestro techo electoral" logrando "150.000 votos más" en las autonómicas de 2022, "un resultado histórico en las ocho provincias".

En este sentido, Repullo ha subrayado que se trata de una victoria "muy holgada" del PP-A frente al resto de formaciones políticas "que no han tenido el resultado que evidentemente esperaban, porque está claro que mientras el PP-A rompe su techo, el PSOE-A rompe su suelo una vez más con María Jesús Montero y de la mano de una forma de hacer política que evidentemente no es la que más le gusta a los andaluces".

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Preguntado por el hecho de no haber conseguido evitar el "lío" de un acuerdo con Vox del que alertó Moreno durante la campaña, el secretario general del PP-A se ha limitado a señalar que "estamos en el escenario de que tenemos una mayoría muy importante en Andalucía, un respaldo social que nunca hemos tenido como formación política, y vamos a dar lo que le hemos prometido siempre a los andaluces, cuatro años más de trabajo y esfuerzo".

"Los andaluces van a tener una garantía, un presidente y un gobierno que va a seguir avanzando, que va a seguir transformando Andalucía, que es el mandato que nos han dado los andaluces, y a eso nos vamos a dedicar desde hoy mismo, no vamos a esperar ni 24 horas", ha añadido Repullo, que ha evitado valorar las exigencias planteadas por el candidato de Vox, Manuel Gavira, tras conocer los resultados en relación con la "prioridad nacional".

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"Vamos a valorar primero nuestros resultados, luego vamos a ver en qué escenario nos vamos a encontrar en las próximas semanas, pero creo que la buena noticia para Andalucía es que el PP-A y un presidente como Juanma Moreno tiene la capacidad, la fuerza y las ganas de seguir avanzando, de seguir transformando y de convertir a Andalucía en una comunidad autónoma líder que está compitiendo con el resto de comunidades. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que eso siga siendo así", ha subrayado.

Sobre el resultado de Adelante Andalucía, que ha cuadriplicado su representación con ocho escaños superando a Por Andalucía, Repullo ha felicitado a la formación que lidera José Ignacio García por su "evidente buen resultado" para insistir a continuación en que también evidencia la situación de la "izquierda en Andalucía" porque el PP-A ha "sacado 20 puntos de ventaja" al PSOE-A.

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