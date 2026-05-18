Nofumadores.org pide a FundeSalud retirar su apoyo a la jornada sobre tabaquismo asociada a Philip Morris

La ONG 'Nofumadores.org' ha exigido a la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FundeSalud) que retire su apoyo a una jornada sobre tabaquismo vinculada a Philip Morris, petición a la que se han sumado la Asociación de Afectados por Tabaquismo de Extremadura (ATAEX), la Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP, por sus siglas en inglés) y Acción en Tabaco y Salud (ASH, también por sus siglas en inglés).

"Pedimos a FundeSalud que actúe con la coherencia que se espera de una entidad sanitaria pública, y al resto de instituciones implicadas que se replanteen su papel en esta jornada", ha indicado la presidenta de la primera de estas organizaciones y tesorera de la ENSP, Raquel Fernández Megina. "No estamos ante un debate científico legítimo: estamos ante un caso de manual de interferencia de la industria del tabaco en las políticas públicas de salud", ha explicado.

PUBLICIDAD

Por ello, estas entidades han remitido una carta conjunta a FundeSalud, con el objetivo de que esta abandone su apoyo institucional a la 'Jornada de divulgación sobre reducción de daño cardiovascular y tabaquismo', que está convocada para el 21 de mayo en la Casa de la Cultura de Talayuela (Cáceres).

A su juicio, este evento, organizado por la Cátedra de Investigación en Reducción de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Extremadura (CIRRCE) y financiado por Philip Morris International, "vulnera de forma directa el artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco -CMCT-, suscrito por España en 2003".

PUBLICIDAD

"Resulta inadmisible que una fundación sanitaria pública preste su nombre a un evento financiado por la industria que más muertes evitables causa en el mundo", ha subrayado Fernández Megina, quien ha añadido que el citado artículo "no es una recomendación", sino que representa "una obligación" que "las Administraciones públicas tienen el deber reforzado de respetar".

JORNADA DIFUNDIDA POR LOS CANALES OFICIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

PUBLICIDAD

Además, las organizaciones denunciantes han señalado que esta jornada cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres y del Ayuntamiento de Talayuela, "y ha sido difundida a través de canales institucionales del Servicio Extremeño de Salud (SES)". Por su parte, CIRRCE fue creada "con apoyo expreso de Philip Morris International, según figura en su propia página web" y Talayuela "es una de las principales zonas productoras de tabaco en España", han apuntado.

En este contexto, han mencionado que el citado texto del CMCT "obliga a los Estados firmantes a proteger sus políticas de salud pública 'contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera'". "Sus directrices de aplicación, adoptadas por la Conferencia de las Partes de la OMS, establecen como primer principio rector que 'existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública'", han citado.

PUBLICIDAD

"En la misma línea, el acuerdo 'Productos del tabaco y relacionados: implicación de su consumo en la salud pública', adoptado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), advierte expresamente de los riesgos tanto del tabaco tradicional como de los productos de tabaco por calentamiento y los cigarrillos electrónicos, y desaconseja sin matices su consumo", han continuado.

"La llamada 'reducción del daño' aplicada al tabaco es una de las grandes estrategias contemporáneas de la industria para sostener su modelo de negocio y ganar legitimidad ante las instituciones sanitarias", ha retomado Fernández Megina, quien ha agregado que "cuando una universidad pública y una fundación pública sanitaria participan en este tipo de eventos, lo que la industria está comprando no es ciencia: es respetabilidad institucional".

PUBLICIDAD

Por último, 'Nofumadores.org', ATAEX, ENSP y ASH, que han afirmado que "la participación destacada de FundeSalud, fundación de carácter sanitario vinculada a la Administración autonómica, resulta especialmente contradictoria con su propia misión", han concluido señalando que esta última "carece de plan de actuación frente al tabaquismo".