Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' revela nuevos detalles del embarazo de su hija Alejandra: "Abuelo por segunda vez"

El pasado 12 de mayo Alejandra Ruiz de Rato anunciaba, presumiendo de su incipiente barriguita de embarazada, que está esperando su segundo hijo en común con su marido Ernesto Novales tres años después del nacimiento de su primogénita, Ginebra, que llegó al mundo en abril de 2023, justo dos años después de su romántica boda en la finca 'Dehesa Majavieja' que su padre Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' posee a las afueras de Sevilla.

Una gran noticia que confirmaba el extorero con una gran sonrisa en su reaparición junto a su primogénita -fruto de su matrimonio con Patricia Rato, de la que se separó en 2010 tras 19 años de matrimonio-: "Ya viene otro más en camino. Encantado y feliz" reconocía ante las cámaras.

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Apenas tres días después, Espartaco ha reaparecido en la inauguración del monumento homenaje al genio gitano del toreo Rafael de Paula -fallecido en noviembre de 2025- a las puertas de la plaza de toros de Jerez de la Frontera.

Una cita muy especial en la que ha coincidido con otros rostros conocidos como Morante de la Puebla, Carmen Tello, El Juli, o Santiago Domecq, y en la que en esta ocasión sin la compañía de Alejandra ha dado nuevos detalles sobre la futura maternidad de su hija.

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"Estoy encantado, encantado. Otra vez seré abuelo. Estoy feliz. Alejandra bien, muy bien, todos muy felices de nuevo. Estamos encantado con la nieta, la primera, que ya tiene tres añitos y ahora esperando pues que venga todo bien para ser abuelo por segunda vez" ha expresado emocionado, desvelando que todavía "es muy pronto y no sabemos" si el nuevo miembro de la familia será niño o niña, aunque sí ha adelantado que la fecha prevista de nacimiento es "creo que para noviembre o por ahí será, más o menos".