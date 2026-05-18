Agencias

El papa agradece a una organización católica estadounidense su ayuda a migrantes y a Cuba

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Ciudad del Vaticano, 18 may (EFE).- El papa León XIV agradeció este lunes a la organización estadounidense Catholic Extension Society especialmente "su labor en Cuba y Puerto Rico" y su ayuda a los migrantes en Estados Unidos, al recibir en audiencia a sus dirigentes.

El "entusiasmo misionero sigue siendo necesario hoy, por lo que quisiera agradecerles sus continuos esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades católicas más pobres, tanto en Estados Unidos como en el extranjero", dijo el pontífice nacido en Chicago.

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Y destacó: "de manera particular, quisiera elogiar su labor en Cuba y Puerto Rico. El apoyo que brindan a estas comunidades es una hermosa expresión de la universalidad de la Iglesia y un recordatorio vivo de que el amor al prójimo es prueba tangible de la autenticidad de nuestro amor a Dios”.

También animó a continuar "la atención pastoral que ofrecen a los desfavorecidos, así como a las numerosas familias inmigrantes en los Estados Unidos".

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Y también les invitó "a continuar con su misión", la de "no solo aliviar las necesidades temporales de los menos afortunados, sino también invertir en la construcción de comunidades católicas vibrantes".

Porque, afirmó, "las comunidades llenas de fe brindan la oportunidad para que las personas experimenten la alegría de una nueva vida en Cristo vivida de manera cotidiana y ordinaria" y "proporcionan apoyo, como hemos visto, a los pobres, pero también la fortaleza que todos necesitamos para afrontar los desafíos de la vida con fe". EFE

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