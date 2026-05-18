EEUU sanciona a nueve altos cargos y a la Dirección de Inteligencia de Cuba

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra nueve personas, la mayoría de ellos altos cargos del Gobierno de Cuba, así como a la Dirección General de Inteligencia del país caribeño.

Entre los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figuran la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y la titular de Justicia, Rosabel Gamón Verde.

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Asimismo, han sido agregados a la lista de sancionados por el Tesoro el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo; el jefe de la Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, el general José Miguel Gómez del Vallín; el exministro Roberto Tomás Morales --actualmente es miembro del buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba--; y tres destacados militares: Joaquín Quintas, Eugenio Armando Rabilero y Raúl Villar.

El anuncio llega en medio de las tensiones con La Habana, después de que la Administración de Donald Trump impusiera en enero un bloqueo petrolero a la isla, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

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A ello se suma la información publicada este domingo por el portal estadounidense Axios, que informa de que la compra por parte de Cuba de 300 drones militares ha activado todas las alarmas en Estados Unidos, que cree que La Habana podría utilizarlos para atacar la base de Guantánamo, buques militares estadounidenses o incluso Cayo Hueso (Key West), en Florida, ubicado apenas a 144 kilómetros de la isla.