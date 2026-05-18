Agencias

De los Mozos no continuará como CEO de Indra y la compañía abre un proceso de selección para sustituirle

Guardar

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, no continuará en su cargo, según ha anunciado este lunes la compañía, que ha puesto en marcha un proceso de selección para la búsqueda de un nuevo CEO.

"En el marco del proceso previo a la convocatoria de la próxima junta general ordinaria de accionistas de la compañía, ante el inminente vencimiento de su mandato y debido a la no continuidad de José Vicente de los Mozos, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la sociedad, de acuerdo con el reglamento del consejo de administración, ha puesto en marcha en el día de hoy un proceso de selección de un candidato a consejero delegado", ha anunciado la compañía.

PUBLICIDAD

El actual consejero delegado continuará ejerciendo sus funciones con el objetivo de facilitar el proceso de transición en la compañía.

Por otro lado, la sociedad ha informado de que la celebración de la junta general de accionistas está prevista en segunda convocatoria para el 30 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un hombre mata a tiros a seis personas en el sur de Turquía y hiere a otras ocho

Infobae

Ministro de Cultura español respalda a funcionarios de Hacienda tras sentencia de Shakira

Infobae

Defensa de alcalde de Guayaquil alerta sobre su salud en cárcel de máxima seguridad

Infobae

Erdogan acusa a Israel de actuar con "mentalidad fascista" tras el asalto a la Flotilla

Infobae

Guterres pide aumentar "urgentemente" ayuda a la RD del Congo y Uganda por brote de ébola

Infobae