La Asamblea Mundial de la Salud abordará la coordinación ante pandemias o crisis como la del hantavirus o el ébola

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que la Asamblea Mundial de la Salud abordará desde mañana el tratado internacional de pandemias para "mejorar la coordinación" ante futuras crisis sanitarias, como la del hantavirus o el brote de ébola en la República Democrática del Congo.

En un mensaje en sus redes sociales, García ha informado de su viaje a Ginebra para participar en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que arranca mañana y finalizará el 23 de mayo. Asistirá junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien está previsto que intervenga en el plenario, según ha comunicado el Ministerio de Sanidad.

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"La crisis del hantavirus o el reciente brote de ébola en la República Democrática del Congo y en la República de Uganda han vuelto a demostrar que las emergencias sanitarias no entienden de fronteras y exigen cooperación internacional y sistemas públicos resilientes", ha escrito la ministra de Sanidad.

Por ello, ha defendido la necesidad de compartir información "con más rapidez y evitar desigualdades en el acceso a vacunas y tratamientos".

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Además de la coordinación de cara a "futuras crisis sanitarias", abordarán el tratamiento de las enfermedades raras y el acceso a terapias e investigación compartida entre países.

"España impulsará además el debate sobre el papel de la atención primaria como base de sistemas sanitarios más eficaces y participará en la comisión sobre emergencias sanitarias y medidas de salud pública basadas en evidencia científica frente a la desinformación y los bulos", ha afirmado Mónica García.

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La ministra de Sanidad ha acompañado su mensaje en redes de una foto junto al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, asegurando que le "ha agradecido a España el liderazgo y la coordinación del operativo internacional en Tenerife".

La celebración de la Asamblea --órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)-- llega poco después del operativo que se desplegó en Tenerife para atender y repatriar a los pasajeros de un barco afectado por casos de hantavirus.

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Asimismo, la OMS ha declarado este sábado la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), si bien ha subrayado que no se trata de una emergencia pandémica.

Según el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta decisión se ha tomado tras consultar a los gobiernos de ambos países y evaluar la evidencia científica disponible.

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