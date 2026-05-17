Bardem: "Los que van haciendo supuestas listas negras son los que van a ser expuestos"

Cannes (Francia), 17 may (EFE).- El actor español Javier Bardem defendió este domingo en Cannes su postura de denuncia de la masacre en Gaza, pero respecto al miedo a sufrir consecuencias profesionales aseguró que siente que la narrativa está cambiando y que los que van haciendo "supuestas listas negras son los que van a ser expuestos".

"Sí, el miedo existe, pero uno tiene que hacer las cosas aun con el miedo. Lo importante es poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno. Y ha sido siempre así, en mi caso, porque mi madre (Pilar Bardem) me enseñó a ser así, no hay un plan B", manifestó en una rueda de prensa junto al equipo de 'El ser querido', la cinta del realizador Rodrigo Sorogoyen que aspira a la Palma de Oro.

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Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) aseguró que asume las "consecuencias" de sus posturas, pero indicó que no las ha sentido realmente, pese a los rumores de estar en una lista negra de Hollywood junto a otras figuras que han denunciado en público que ocurría un genocidio en Gaza, como los también actores Susan Sarandon o Mark Ruffalo.

"Algo he oído", dijo el ganador de un Óscar en 2008 sobre supuestas represalias por parte de la industria, aunque nada que tenga confirmado.

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Y si hubiera algo confirmado lo habría dicho "con nombres y apellidos", dijo, porque es parte de la denuncia del genocidio.

Aseguró que, al contrario de lo que se pueda pensar, está recibiendo multitud de ofertas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y en Europa, y eso, para él, quiere decir que "la narrativa está cambiando".

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En buena parte gracias a las generaciones más jóvenes, que han sido más conscientes de lo que está ocurriendo en Gaza, que es "inadmisible e injusto", y que "no hay forma de darle ningún razonamiento a este genocidio", añadió.

Por eso piensa que "los que van haciendo esas supuestas listas negras son los que van a ser expuestos y los que van a sufrir las consecuencias a nivel de publico, de audiencias".

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"Eso es un gran cambio", apuntó con tono optimista.