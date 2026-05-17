1-2. El Espanyol se salva y obliga a Osasuna a sufrir hasta el final

Pamplona, 17 may (EFE).- El Espanyol certificó este domingo su permanencia tras imponerse por 1-2 en El Sadar a un Osasuna que se mete de lleno en problemas con solo una jornada por disputarse y que volvió a mostrar demasiadas dudas en una noche marcada por la tensión y el miedo al descenso

Osasuna arrancó mejor, empujado por el ambiente de El Sadar y consciente de todo lo que había en juego. El conjunto rojillo salió con energía, agresivo en la presión y buscando instalarse cerca del área perica, aunque sin encontrar claridad en los últimos metros.

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Budimir tuvo la primera con un disparo de volea que se marchó muy alto. Los pericos fueron a más y obtuvieron el premio del gol en el minuto 27. Carlos Romero reventó el esférico desde la frontal tras una falta a favor que despejó la barrera rojilla. Tocó remar, pero Osasuna no produjo mucho más hasta el paso por vestuarios.

Los de Lisci no estuvieron finos a la hora de centrar ante un Espanyol sólido por alto y compenetrado en las ayudas. Pol Lozano vio la amarilla por cortar una contra clara de Osasuna.

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El inicio de segunda mitad fue muy bueno por parte loca, cargando el área rival por la banda izquierda. A pesar de no estar fino, Víctor Muñoz igualó la contienda con un derechazo desde fuera del área, pero la alegría duró bien poco. Cuatro minutos después, Kike García silenció El Sadar empujando el balón tras una mala acción defensiva de Osasuna.

Osasuna no tuvo fluidez ni juego interior. Faltó un plan de juego y el equipo fue a la deriva. El descenso comenzó a sonar con fuerza. Los cambios no funcionaron y el problema estaba en el tejado local.

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El Espanyol firmó la salvación para luchar incluso por competición europea en la última jornada. Por su parte, Osasuna se jugará la permanencia en Getafe.

- Ficha técnica

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1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Barja, m. 79), Boyomo, Catena, Bretones (Galán, m. 67); Moncayola (Moi Gómez, m. 58), Torró (Iker Muñoz, m, m. 58); Rubén García (Raúl, m. 58), Aimar, Víctor Muñoz, Budimir.

2 – Espanyol: Dmitrovic; Omar, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano (Pickel, m. 64); Dolan, Edu Expósito (Calero, m. 64), Pere Milla; y Kike García (Roberto, m. 64).

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Goles: Romero, 0-1 (m. 27), Víctor Muñoz, 1-1 (m. 53), Kike García, 1-2 (m. 53).

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño), asistido por José Antonio Garrido y Guillermo Santiago. Amonestaron al local Iker Muñoz y a Lozano y Roca por parte visitante.

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Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 21.186 aficionados.