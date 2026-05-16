Unas 500 personas protestan en Túnez por las políticas económicas y sociales del Gobierno

Túnez, 16 may (EFE).- Alrededor de medio centenar de personas protestaron este sábado en la capital de Túnez contra las políticas económicas y sociales del Gobierno de Kais Said, al que los manifestantes acusan del incremento "desproporcionado" del costo de la vida, de menoscabar las libertades y de reprimir el activismo.

Bajo el lema 'El pueblo tiene hambre y las prisiones están llenas', los participantes de la marcha -que recorrió varias calles del centro de la capital- exigieron poner fin al aumento de los precios de productos básicos, incrementar los salarios de manera proporcional a los costos de bienes y servicios, y frenar la represión a periodistas, activistas y políticos opositores, entre otros.

PUBLICIDAD

Varios manifestantes portaron cestas de mimbre vacías, en alusión a la situación que, según ellos, viven las familias tunecinas ante el desequilibrio entre los sueldos y los precios.

Otros, con pancartas con frases como "Nos quieren callados" o "¡Libertad!", reivindicaron el derecho a la libre expresión y opinión, y rechazaron detenciones y otras medidas aplicadas por el Gobierno de Said para silenciar el activismo y las voces críticas.

PUBLICIDAD

La sociedad civil tunecina vive uno de los momentos más críticos de los últimos años, con varias decenas de políticos opositores, periodistas y activistas presos, con sentencias rechazadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, que acusan al Gobierno de manipular la Justicia para acallar a la disidencia.

En el último mes, casi media docena de ONG fueron suspendidas por un período de 30 días, por supuestas irregularidades administrativas que los afectados negaron en todos los casos, igual que ocurrió entre octubre y noviembre de 2025, cuando cerca de una veintena de organizaciones de la sociedad civil también fueron canceladas temporalmente.

PUBLICIDAD

La medida del Ejecutivo fue ampliamente criticada por diversos colectivos, asociaciones y sindicatos, así como por partidos políticos, entre ellos, el Frente de Salvación Nacional, presente en la protesta de hoy", en rechazo a las políticas de opresión, manipulación y pobreza" que "agravaron el sufrimiento del pueblo".

En la marcha, también participaron miembros del Bloque Democrático para el Trabajo y las Libertades, quienes condenaron "el uso del poder judicial y los juicios contra los titulares de opinión".

PUBLICIDAD

Desde que Said se arrogara plenos poderes en 2021, tras dos años al frente del Gobierno, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la represión a la disidencia y a voces críticas. EFE