Miles de personas se congregan en Londres para participar en dos manifestaciones opuestas

Londres, 16 may (EFE).- Miles de personas han empezado a congregarse en el centro de Londres para participar en dos manifestaciones distintas: la convocada por el ultraderechista Tommy Robinson y la que conmemora la 'Nakba', el éxodo masivo de palestinos en 1948.

En medio de un gran operativo policial, las fuerzas del orden han indicado que estiman que unas 50.000 personas asistirán a la marcha de Robinson, titulada "Unite the Kingdom" (Unir el Reino), mientras que esperan que otras 30.000 lo hagan en la pro-palestina.

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Vehículos blindados, agentes en caballos, perros policía, drones y helicópteros se desplegarán junto con unos 4.000 agentes que vigilarán estos eventos, a fin de evitar enfrentamientos violentos entre ambas manifestaciones.

Robinson, seudónimo con el que se conoce a Stephen Yaxley Lennon y conocido por sus posiciones islamófobas y antiinmigración, escribió hoy en su cuenta de X que hoy "unimos el Reino y Occidente en la mayor muestra de patriotismo que el mundo haya visto jamás".

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Por contra, Daniel Kebede, secretario general del Sindicato Nacional de Educación, declaró: "Marchamos hoy para demostrar que no permitiremos que Tommy Robinson y la extrema derecha dividan nuestras comunidades".

Ante el temor de incidentes, el Gobierno británico prohibió ayer la en el país a varios ultraderechistas extranjeros que vienen "a incitar el odio y la violencia" en la manifestación de signo ultraderechista y de carácter masivo convocada por Robinson.

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El primer ministro Keir Starmer difundió ayer una declaración en la que no dudó en afirmar que los organizadores "simple y llanamente difunden el odio y la división", y el espíritu de la marcha "es un recordatorio exacto de todo aquello a lo que nos oponemos".

Entre los vetados se encuentra la española Ada Lluch, el polaco Dominik Tarczyinski, el belga Filip Dewinter, la holandesa Eva Vllardingerbroek y los estadounidenses Don Keith, Joey Mannarino y Valentina Gómez. EFE

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