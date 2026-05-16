La UA ensayará la "protección cruzada" de una vacuna ante el avance del ébola en la RDC

Nairobi, 16 may (EFE).- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) anunció este sábado el diseño de un protocolo científico de urgencia para ensayar una estrategia de "protección cruzada" con la vacuna existente contra el brote del ébola aparecido en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y extendido a Uganda, que dejó al menos 88 muertos y 336 casos sospechosos.

"Se están elaborando los protocolos para evaluar la efectividad de la protección cruzada entre las distintas cepas. Sin embargo, aquella cuyo protocolo se encuentra actualmente en desarrollo para su consideración es la Ervebo", precisó la directora de operaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Shanelle Hall, en rueda de prensa virtual.

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Ante este escenario, los científicos de la UA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscan determinar si la vacuna Ervebo — eficaz contra la cepa Zaire— puede ofrecer inmunidad frente a la nueva amenaza.

Hall matizó que en las pruebas iniciales con primates este fármaco mostró "alrededor de un 50 % de eficacia".

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Los análisis de laboratorio confirmaron que el brote iniciado en el este de la RDC pertenece a la cepa Bundibugyo, una variante que carece de herramientas médicas con licencia en el mercado.

Además de la vacuna, la agencia sanitaria planea lanzar ensayos clínicos controlados aleatorizados en la RDC y Uganda para evaluar de forma experimental cuatro terapias que se encuentran en fases iniciales de investigación.

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"Se trata del DP 134 —que es un anticuerpo monoclonal—, el Remdesivir y el Obeldesivir, que es la versión oral del Remdesivir. Se están manteniendo conversaciones con ambos gobiernos para utilizarlos bajo un protocolo de ensayo, aunque ninguno de ellos ha comenzado todavía", detalló Hall.

La directora de operaciones añadió que farmacéuticas como Oxford o Moderna tienen prototipos de vacunas específicos para esta cepa, pero todavía están en fase de pruebas de laboratorio y no se han testado en humanos.

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"Para esta cepa específica no tenemos vacuna ni medicamentos. Lo que significa que dependemos principalmente de las medidas de salud pública", afirmó el director general de los África CDC, Jean Kaseya.

El organismo también alertó sobre los costos comerciales y logísticos respecto a los equipos de detección molecular portátiles, fabricados de forma exclusiva por la empresa KH Medical en Corea del Sur, capaces de diferenciar las cepas de ébola en una sola muestra.

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"Estas tarifas son más elevadas de lo que habitualmente vemos para equipos de PCR y cartuchos, pero hasta el momento no se han alcanzado economías de escala. El precio actual ronda los 15.000 dólares por máquina y cada cartucho cuesta alrededor de 20 dólares", advirtió la directora de operaciones.

Los África CDC anunciaron que necesitan una inversión urgente de entre dos y tres millones de dólares para trasladar y establecer líneas de producción de material de diagnóstico dentro del propio continente, un plan al que se suma un test rápido que actualmente desarrolla el Instituto Pasteur de Dakar (Senegal) y opciones de producción terapéutica en Egipto.

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Según la agencia de la UA, los primeros casos de este brote de ébola se desataron a finales de abril en la provincia congoleña de Ituri (este) y la crisis constituye el decimoséptimo brote registrado en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves. EFE

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