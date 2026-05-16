El presidente anuncia la extensión de su mandato hasta 2027 tras el colapso de negociaciones con la oposición

La crisis política que se cernía desde hace meses sobre Somalia ha terminado de estallar este pasado viernes con el colapso de las conversaciones entre Gobierno y oposición, y la decisión del presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, de ampliar hasta el 15 de mayo de 2027 un mandato que, según sus críticos, expiró hace 24 horas.

Los acontecimientos se precipitaron a última hora de ayer, cuando la principal coalición opositora del país, la Alianza para el Futuro de Somalia, anunció el fracaso de las negociaciones de última hora con el Gobierno y la comunidad internacional para intentar resolver la situación.

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En un comunicado, la alianza opositora denuncia el fracaso de las negociaciones "debido a la negativa" de Mohamud, a quien identifican ya como un "expresidente" y de su administración "a alcanzar un acuerdo político basado en un proceso de transición inclusivo, el consenso nacional y la responsabilidad compartida para superar el vacío constitucional resultante del fin del mandato presidencial el 15 de mayo de 2026".

Todos los esfuerzos para convocar elecciones para esaa fecha han fracasado prácticamente antes de empezar por una multitud de motivos. Hay estado separatistas como Puntlandia o Jubalandia que han roto el diálogo con el Gobierno porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar las elecciones directas en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello.

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Además, existe la constante amenaza de la violencia de grupos armados como Al Shabaab o Estado Islámico. Otro estado separatista como es Somalilandia ha sido reconocido recientemente por Israel en una decisión sin precedentes.

Todos estos factores, sumados, han colocado al país al borde de la fragmentación mientras el presidente ha terminado por aferrarse a su argumento de que revisión constitucional bajo la que ahora funciona el país estipula un nuevo límite de mandato de cinco años que, en teoría, le capacitaría para seguir gobernando de manera legítima más allá de mediados de este mes.

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"Mi mandato y el del Parlamento son de cinco años. Esperemos hasta el 15 de mayo de 2027. La Constitución está en vigor y la elección será de una persona, un voto", proclamó Mohamud este pasado martes en un foro público, en declaraciones recogidas por 'The Daily Somalia'.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Información somalí anunciaba el comienzo de una nueva era democrática marcada por la consolidación de las elecciones directas como el formato electoral a seguir en todo el país. "El país ha entrado en la era de la transición hacia un sistema democrático libre de corrupción y basado en el principio de un voto por persona", ha explicado el Ministerio tras constatar el fracaso de unas conversaciones con una oposicion "cuyos puntos de vista que contradicen el derecho fundamental del ciudadano a votar y ser elegido".

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"Por lo tanto, el Gobierno Federal de Somalia comunica al pueblo somalí que el país celebrará elecciones unipersonales libres, justas, transparentes y de conformidad con la Constitución, las leyes del país y el programa político prometido por el Gobierno" antes de volver a tender la mano a la oposición para que regresen a las conversaciones: "Las consultas siguen abiertas", remacha el comunicado del Ministerio, publicado en redes sociales.