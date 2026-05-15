Las donaciones alcanzan máximos históricos en 2025, tras superar las 225.000, según los notarios

España registró durante el año 2025 la formalización ante notario de 225.662 donaciones, el nivel más alto de la serie, tras anotar un aumento del 13,1% respecto a 2024, cuando se realizaron un total de 199.488 procedimientos.

Con motivo del Día Internacional de las Familias, el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) ha presentado un informe sobre la evolución de los principales actos jurídicos formalizados ante notario vinculados al ámbito familiar.

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El estudio refleja, entre otras tendencias, el máximo histórico de la serie alcanzado por las extinciones de condominio --cuando un copropietario, o varios, transmiten su cuota de propiedad al otro a cambio de una compensación económica-- y las donaciones en 2025, así como el crecimiento sostenido de las uniones de hecho, cuyo volumen se ha multiplicado por más de seis en la última década.

Respecto a las donaciones, los notarios explican que continúan creciendo y consolidan el papel del apoyo intergeneracional y de la planificación patrimonial en vida dentro de las familias, tras alcanzar los 225.662 actos en 2025.

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La evolución de largo plazo muestra con claridad este cambio de escala. Tras tocar un mínimo en 2013, con 71.190 donaciones, el número de operaciones se ha más que triplicado hasta 2025, con un crecimiento acumulado aproximado del 217%. Aunque entre 2014 y 2017 la evolución fue irregular, a partir de 2018 se observa un punto de inflexión, ya que desde entonces, la tendencia pasa a ser claramente ascendente y se acelera especialmente desde 2019.

Si se analiza el crecimiento entre 2013, año en que se produjo el mínimo número de donaciones, y 2025 (máximo), se observa que este no ha sido homogéneo en todo el territorio. Andalucía (+1.056,1%) y las Islas Canarias (+1.013,1%) destacan de forma excepcional, muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma. Le siguen la Región de Murcia (+614,1%) y Castilla y León (+425,2%). Por el contrario, las donaciones disminuyeron para el mismo periodo en Galicia (-42,4%) y en Aragón (-23,7%).

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Desde una perspectiva de largo plazo, la transformación también se aprecia en términos absolutos. En comparación con 2007, Andalucía (+37.946) es la comunidad que más donaciones adicionales suma en 2025. Le siguen Comunidad de Madrid (+30.003) y Comunidad Valenciana (+13.914). En sentido contrario, Galicia (-1.922), País Vasco (-1.285) y Navarra (-568) son las únicas comunidades que presentan descensos respecto a 2007.

72.769 ACTOS DE EXTINCIÓN DE CONDOMINIO EN ESPAÑA, TAMBIÉN RÉCORD

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De su lado, el informe de los notarios refleja que la extinción de condominio alcanzó en 2025 un máximo histórico en España, con 72.769 actos ante notario, un 8,6% más que el año anterior (con 67.001) y un 63,9% más que hace una década (con 44.412 actos en 2016).

Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, este incremento refleja "la creciente necesidad de reorganizar patrimonios y titularidades compartidas", especialmente en procesos vinculados a rupturas de pareja, adjudicaciones de vivienda común o particiones hereditarias.

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Por comunidades autónomas, los mayores volúmenes se produjeron en Andalucía (13.247), Comunidad Valenciana (10.048), Madrid (10.037) y Cataluña (9.206), que concentraron una parte muy significativa del total nacional (58,5%). Les siguieron Castilla y León (5.515) y Castilla-La Mancha (4.027).

La magnitud del crecimiento es especialmente relevante en perspectiva temporal: el volumen de 2025 supera en torno a un 34% el dato de 2007, cuando se formalizaron 54.205 actos, y se sitúa aproximadamente un 47% por encima del nivel de 2020, año en el que el indicador descendió hasta los 49.518 actos.

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En perspectiva histórica, la evolución de las extinciones de condominio entre 2007 y 2025 muestra una tendencia de fondo claramente ascendente, aunque con distintas fases. Tras partir de 54.205 actos en 2007, la serie descendió hasta 39.420 en 2013, mínimo del periodo, para iniciar después una recuperación gradual entre 2014 y 2019, cuando se situó en 53.972 operaciones.

Tras el retroceso ocurrido en 2020 (49.518), el indicador experimentó una intensa aceleración, desde 2021 con 65.756 actos, hasta alcanzar en 2025 el máximo de toda la serie con 72.769 actos. Así, el nivel actual no solo supera ampliamente los valores previos a la pandemia, sino también los observados al inicio del periodo analizado.

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ORGANIZACIÓN DE LAS RELACIONES PERSONALES Y DE PAREJA

El informe también analiza la evolución de las relaciones personales y de pareja formalizadas ante notario, donde se observa un crecimiento sostenido de varios de estos actos en los últimos años.

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En 2025 se realizaron 70.646 capitulaciones matrimoniales, máximo histórico de la serie y un 4,3% más que en 2024 (con 67.708), de las que el 93,2% correspondieron a parejas que prefirieron pactar el régimen de separación de bienes.

Asimismo, se formalizaron 31.023 acuerdos de uniones de hecho, una cifra que multiplica por más de seis la registrada en 2016 (con 5.923 actos) y que supone un incremento del 1.841% respecto a 2007 (1.598 operaciones), lo que evidencia la consolidación de esta fórmula de convivencia.

El matrimonio mantiene también una presencia relevante en el ámbito notarial: en 2025 se autorizaron 25.644 ante notario, un 10,6% más que el año anterior (con 23.180), junto a 21.334 expedientes matrimoniales. Por otro lado, los divorcios y separaciones notariales aumentaron un 7,9% respecto al año anterior (con 12.797), hasta alcanzar los 13.806 en 2025.

El informe refleja igualmente el crecimiento de los instrumentos de protección patrimonial vinculados a personas con discapacidad, con 3.327 autorizaciones de patrimonios protegidos en 2025. Esta figura puede definirse como una "hucha" o conjunto de bienes que pueden destinarse a satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad.

"El patrimonio protegido es una figura que permite que la propia persona con discapacidad, en algunos casos, o sus familiares cercanos, aporten a ese patrimonio bienes de cualquier tipo, que quedan afectos a la satisfacción de necesidades que la persona pueda tener en el futuro. Es una transmisión lucrativa", ha explicado la portavoz del Notariado.

Desde 2007, las constituciones de patrimonio protegido han aumentado un 230,7% y las aportaciones un 1.244,6%, lo que muestra una utilización cada vez mayor de estas herramientas jurídicas de apoyo y protección familiar.