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Reino Unido prohíbe la entrada al país a once activistas extranjeros de extrema derecha

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El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este viernes que ha prohibido la entrada al país a once activistas extranjeros de extrema derecha de cara a una marcha programada este sábado e impulsada por el colectivo ultraderechista Unir el Reino, liderado por Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon.

"Luchamos por el alma de este país y la marcha organizada por Unir el Reino de este fin de semana es un claro recordatorio de a qué nos enfrentamos. Sus organizadores están propagando el odio y la división, simple y llanamente", ha indicado el primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado del Gobierno británico.

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El primer ministro ha reiterado que seguirán prohibiendo la entrada a Reino Unido a aquellos que busquen "incitar al odio y la violencia". "Quienes intenten sembrar el caos en nuestras calles, intimidar o amenazar a alguien, se enfrentarán a todo el peso de la ley", ha indicado.

Entre los afectados por la medida se encuentra Valentina Gómez, una activista ultraderechista, residente en Estados Unidos y con nacionalidad colombiana, que es conocida en redes sociales por sus posturas homófobas, antimigratorias y antiislam.

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Durante la misma jornada, hay programada otra marcha a favor de Palestina por el Día de la Nakba, impulsada por el colectivo antifascista En pie contra el racismo. La Policía Metropolitana ha advertido de que detendrá a los manifestantes que promuevan cánticos con la frase "globalizar la Intifada".

Este eslogan se ha popularizado durante las protestas propalestinas en todo el mundo y es un lema que busca exigir presión internacional sobre el Gobierno de Israel para que cese la violencia sobre la Franja de Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados, si bien muchos asocian este concepto con ataques violentos contra israelíes y judíos.

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