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Presidente hondureño y subsecretario de EEUU dialogan sobre inversión, energía y seguridad

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Tegucigalpa, 14 may (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, recibió este jueves al subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano.

"Acabamos de terminar unas pláticas con los enviados especiales del gobierno americano y tocamos varios temas: puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión y, lógicamente, también narcotráfico, trata de personas, seguridad en el país y migración”, subrayó Asfura en una comparecencia de prensa tras reunirse con Orr, quien llegó a Honduras procedente de El Salvador.

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En la reunión también participaron el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black; la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, y la canciller hondureña, Mireya Agüero.

El gobernante afirmó que los funcionarios de la Administración de Donald Trump "se comprometieron" a respaldar iniciativas para atraer inversión estadounidense a Honduras y expresaron confianza en el rumbo del país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover “un futuro mejor”.

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Asfura calificó a Estados Unidos como el "socio comercial más importante” de Honduras y consideró que existe “un camino por delante” con oportunidades de cooperación entre ambos países.

No obstante, advirtió que las grandes inversiones no llegarán “de la noche a la mañana”, aunque reiteró su compromiso para posicionar a Honduras como un destino competitivo.

“Ténganlo por seguro, tengan la confianza de que lo vamos a hacer y estamos haciendo nuestro trabajo con la mayor seriedad posible”, enfatizó.

El jefe de Estado resaltó además la importancia de las reformas legales y de la seguridad jurídica para mejorar el clima de inversión en el país.

Asfura indicó que expuso a la delegación estadounidense los proyectos de ley que impulsará su gobierno en materia energética, así como cambios al Código Penal, contra la extorsión, el narcotráfico y en favor de la seguridad jurídica y política del país.

“Les explicamos las nuevas leyes que van a venir en energía, nuestras reformas a leyes como el Código Penal, extorsión, narcotráfico, la seguridad jurídica y la seguridad política del país”, afirmó.

También mencionó las negociaciones en torno a la Cuenta del Milenio y las gestiones de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como “pasos firmes” para el desarrollo de la nación centroamericana. EFE

(foto)(video)

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EFE

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