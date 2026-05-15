Medallas de San Isidro: del casto beso del alcalde y Teresa Urquijo al homenaje a Gemma Cuervo

Día grande en Madrid, que ha celebrado San Isidro con la entrega de las Medallas de Honor en una solemne ceremonia celebrada por todo lo alto en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Un acto presidido por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que ha estado acompañado por su mujer, Teresa Urquijo, como siempre, en un discretísimo segundo plano.

Aún así, cuando Almeida ha hecho su aparición en la sede del ayuntamiento acompañado de algunos de los premiados, entre ellos de los hermanos Guillén Cuervo, el edil y su mujer han protagonizado uno de los momentos de la jornada, el del casto beso con el que se ha saludado el matrimonio, ante la mirada de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en esta ocasión asistía como invitada.

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Dos meses después de despedir a la gran Gema Cuervo, sus tres hijos han recogido la Medalla de Honor en reconocimiento al clan por la trayectoria histórica y cultural de la familia, que han tenido presente en todo momento a sus padres. "Pudimos contárselo a nuestra madre y hacerle partícipe de este reconocimiento que la hizo profundamente feliz", reconocía Cayetana al recoger el galardón.

Tras finalizar la ceremonia, ha sido Fernando Guillén Cuervo quien se ha mostrado orgulloso de sus apellidos: "Nunca me han pesado, siempre han sido un emblema para mí de honor, de orgullo", reconocía después de desvelar que su hijo es la siguiente generación de los Guillén en continuar en el mundo de la interpretación.

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A pesar de su reconocida afición colchonera, el alcalde de Madrid ha tenido el corazón dividido en esta entrega de Medallas de Honor que ha contado entre sus asistentes con Florentino Pérez, en su primera aparición tras la polémica rueda de prensa y el primer partido en el que se enfrentó a la opinión de sus socios.

Martínez-Almeida entregó las destacas en el terreno deportivo a Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid y jugador con más partidos en su haber en la historia del club, y a Sergio Llull, jugador de baloncesto del Real Madrid y uno de los nombres destacados del basket europeo.

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