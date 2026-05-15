Amparo Moraleda saldrá del consejo del grupo Vodafone después de nueve años y será reemplazada por Olaf Koch

La española Amparo Moraleda dejará a finales de julio de ser consejera del grupo británico Vodafone después de nueve años y será reemplazada por Olaf Koch, exconsejero delegado de Metro.

Según un comunicado publicado este viernes por la teleco británica, Koch será nombrado consejero no ejecutivo del grupo Vodafone a partir de la clausura de la Junta General Anual de 2026, programada para finales de julio, previa aprobación de los accionistas.

PUBLICIDAD

Al término de dicha junta, Amparo Moraleda dejará de ser miembro del consejo tras decidir no presentarse a la reelección, abandonando también sus puestos como presidenta del Comité de Remuneraciones y presidenta del Comité ESG del grupo Vodafone.

Moraleda, expresidenta de IMB, fue nombrada el pasado 14 de abril nueva presidenta del consejo de administración de Airbus, convirtiéndose en el primer español en presidir el gigante aeronáutico.

PUBLICIDAD

Tras nueve años como consejera independiente del Grupo Vodafone (asumió el cargo en junio de 2017), la española abandonará este verano el consejo de administración de la compañía británica tras su llegada a la presidencia de Airbus.

Moraleda dimitió además el pasado febrero de su cargo de vicepresidenta de CaixaBank un año después de su nombramiento. La española llevaba entonces 12 años como consejera independiente de la entidad.

PUBLICIDAD

Vodafone ha informado además que, con efectos a partir de la conclusión de la Junta General Anual 2026, Christine Ramon será nombrada nueva presidenta del Comité de Remuneraciones y Anne-Françoise Nesmes ocupará la presidencia del Comité ESG, sustituyendo en ambos puestos a Amparo Moraleda.

Jean-François van Boxmeer, presidente de Vodafone, ha destacado que la incorporación de Olaf Koch al consejo de administración de la teleco supondrá una "valiosa aportación" para que el grupo siga ejecutando su estrategia.

PUBLICIDAD

"También me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a Amparo Moraleda su excelente labor en la empresa y espero con interés que siga contribuyendo hasta la celebración de nuestra Junta General de Accionistas", ha añadido Van Boxmeer.

El nuevo consejero del grupo Vodafone, Olaf Koch, fue consejero delegado de Metro entre 2012 y 2021 y, previamente, ocupó varios puestos de alta dirección en Daimler, entre los que se incluyen la dirección del área de comercio electrónico corporativo y la supervisión de las áreas de finanzas, control de gestión y estrategia en Mercedes-Benz.

PUBLICIDAD

Al inicio de su carrera, fundó y vendió con éxito una empresa de redes informáticas, y posteriormente ocupó el cargo de director general de operaciones en Permira, donde participó en el desarrollo operativo de las empresas de la cartera. Es socio de Zintinus desde 2021, donde asesora a empresas en materia de transformación, estrategia y desarrollo digital.

Actualmente, Koch ejerce como representante de los accionistas en el Consejo de Supervisión del grupo Mercedes-Benz, donde preside el Comité de Auditoría y el Comité de Asuntos Jurídicos.

PUBLICIDAD