La Reina Letizia, lección de elegancia con su precioso vestido rosa vibrante de Moisés Nieto

Nueva lección de sostenibilidad y de maestría de la Reina Letizia a la hora de 'rescatar' algunas de las prendas más virales de su impresionante vestidor. Después de triunfar este martes en la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil "El Barco de Vapor" y "Gran Angular" al dar una nueva vida a su 'cañera' falda de cuero negra de Hugo Boss, este viernes ha recuperado uno de sus vestidos más favorecedores y delicados y sencillamente nos ha enamorado por completo.

Su Majestad ha participado en un encuentro sobre Enfermedades Raras en Iberoamérica -donde más de 47 millones de personas conviven con alguna patología rara, huérfana y sin diagnóstico- antes de presidir la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud en el Teatro Real de Madrid, como parte de los trabajos preparatorios a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en la capital española el próximo noviembre bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

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Una cita en la que, lejos de apostar por la sobriedad con la intención de que su estilismo no eclipse las causas sociales que defiende, Doña Letizia ha deslumbrado rescatando el diseño rosa vibrante de Moisés Nieto que estrenó en 2021, que lució 3 veces en solo 9 meses, y que estabámos deseando volver a verle.

Un elegantísimo a la par que sencillo vestido rosa fucsia de confección impecable, de largo midi, falda evasé, corte depurado, manga francesa y escote ligeramente asimétrico, que le sienta como un guante y realza su figura sin estridencias.

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Y aunque no necesita nada para brillar, la Reina le ha dado un plus de sofisticación al combinarlo con un pequeño bolso de piel de asa corta y salones destalonados de tacón kitten en color rosa empolvado, logrando un contraste perfecto con el tono vibrante 'Barbiecore' del diseño.