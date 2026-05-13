Signify impulsa en España su estrategia 2030 para impulsar una iluminación "más sostenible y circular"

La compañía Signify ha presentado en Madrid dos iniciativas estratégicas con las que busca transformar el sector de la iluminación durante los próximos años mediante la innovación sostenible y la economía circular. Bajo los programas 'Brighter Lives, Better World 2030' y 'Signify Circle', la empresa plantea una nueva visión para responder a uno de los grandes retos globales: iluminar el futuro reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental.

Durante el acto, David Albertín, presidente y director general de Signify para España, ha destacado el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la eficiencia energética y ha manifestado su compromiso con "mejorar la vida de las personas y reducir el impacto en el planeta a través de la luz". "Con Brighter Lives, Better World 2030, reforzamos esta ambición mediante objetivos claros centrados en el bienestar, la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos", ha apostillado.

PUBLICIDAD

La empresa recuerda que la iluminación representa cerca del 9 por ciento del consumo eléctrico mundial, un dato especialmente relevante en un contexto marcado por los objetivos de descarbonización y la volatilidad de los precios de la energía. En este escenario, Signify defiende un modelo en el que la luz no solo sirva para iluminar espacios, sino también para contribuir a un entorno más sostenible y eficiente.

Signify plantea esta estrategia desde tres ámbitos, siendo el primero de ellos "mejorar vidas". En este sentido, Signify prevé que para 2030 el 41 por ciento de sus ingresos proceda de soluciones que vayan más allá de la iluminación tradicional, con aplicaciones vinculadas a la salud, el bienestar, la seguridad ciudadana o la producción eficiente de alimentos.

PUBLICIDAD

Otro aspecto es el ahorro de energía, para el que la compañía se compromete a alcanzar un ahorro acumulado de 60 TWh para sus clientes, así como una reducción del 35 por ciento en la intensidad de emisiones de su cartera. Además, Signify prevé alcanzar las cero emisiones netas en 2040, adelantándose diez años a los objetivos marcados por el Acuerdo de París.

El tercer eje, 'Preservar recursos', contempla que el 27,5 por ciento de los ingresos del negocio profesional europeo provenga de soluciones 'Signify Circle' para finales de la década, impulsando un modelo basado en utilizar menos materiales, prolongar la vida útil de los productos y fomentar su reutilización.

PUBLICIDAD

Para que un producto pueda ser considerado 'Signify Circle', debe cumplir requisitos relacionados con tres principios fundamentales: usar menos recursos y materiales, aumentar la durabilidad y reparabilidad de los productos, y facilitar su reciclaje y reutilización, tal y como ha detallado Albertín durante su exposición.

Con estas iniciativas, Signify pretende posicionarse como "uno de los actores que lideren la transición hacia modelos de iluminación más eficientes, sostenibles y alineados con los objetivos de economía circular y descarbonización tanto en España como en el resto de Europa", concluye.

PUBLICIDAD