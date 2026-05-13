Rusia anuncia el derribo de cerca de 290 drones lanzados por el Ejército de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de cerca de 290 drones lanzados durante las últimas horas por el Ejército de Ucrania, tras el reinicio de las hostilidades durante la jornada del martes tras el fin del alto el fuego de tres días entre el 9 y el 11 de mayo.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 286 aparatos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk, Rostov, Tambov, Yaroslavl, Oriol, Tula, Kaluga, Riazán, Astracán, Krasnodar y Kalmukia.

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Asimismo, ha recalcado que también se han realizado interceptaciones sobre las aguas de los mares Negro y de Azov, así como sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido hasta la fecha por la comunidad internacional.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 139 drones y ha reseñado que 111 han sido derribados, con impactos en trece ubicaciones, sin pronunciarse sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, dado que hay decenas de drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó el martes a Rusia de "poner fin al silencio parcial" de los últimos días con nuevos ataques contra el país, tras lo que el Kremlin confirmó que el alto el fuego había terminado y retomaba sus operaciones militares, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.