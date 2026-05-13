El Ibex 35 se da la vuelta en la media sesión (-0,11%) con el petróleo en 107 dólares el barril

El Ibex 35 se daba la vuelta a la media sesión y perdía un 0,11% de su valor, frente al 0,7% que ganaba en la apertura de este miércoles. Así, el selectivo nacional se posicionaba a las 12.00 horas en los 17.555,4 puntos en una jornada marcada por la bajada, aunque tímida, de los precios del petróleo a 107 dólares el barril y por el viaje del presidente de los Estados Unidos (EEUU, Donald Trump, a China.

Trump viaja este miércoles a Pekín para una visita oficial que le llevará a reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en una cita que se centrará en cuestiones comerciales y la tregua arancelaria, con la situación en Taiwán, también sobre la mesa, y la guerra sin resolver en Irán como telón de fondo.

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Antes de iniciar la visita, la primera en nueve años de un presidente estadounidense --fue el propio Trump durante su primera etapa en la Casa Blanca en noviembre de 2017 el último en reunirse con Xi en suelo chino-- el mandatario norteamericano ha afirmado que les aguardan "grandes cosas" tanto a Estados Unidos como a China en el marco de la visita, después de días insistiendo en la buena sintonía que le une al mandatario asiático.

Sobre el conflicto en Oriente Próximo, el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que no espera necesitar la ayuda del gigante asiático. "Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos de forma pacífica o de cualquier otra manera", ha precisado el magnate.

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"Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Todos y cada uno de los elementos de su maquinaria bélica han desaparecido. (...) Vamos a ganar. Lo mires como lo mires", ha reiterado Trump.

Por su parte, el Gobierno de Irán ha recalcado que Estados Unidos "debe esperar una repetición de sus derrotas pasadas en el campo militar" si no acepta la propuesta presentada por Teherán para poner fin a la contienda.

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En cuanto a la ofensiva de Israel en Líbano, al menos trece personas, incluido un niño, han muerto y otras 14 han resultado heridas en la gobernación de Nabatiye, la más suroriental del país, a consecuencia de los bombardeos israelíes perpetrados este martes contra la homónima capital regional, la vecina localidad de Jebchit y la de Kfar Dunin, según el balance final del Ministerio de Sanidad libanés.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 107,3 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras caer un 0,4%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 101,4 dólares después de retroceder un 0,72%.

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De su lado, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, se mantenía plano y cotizaba en los 46,67 euros por megavatio hora.

LAS BOLSAS EUROPEAS COTIZAN CON SIGNO MIXTO

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En el ámbito empresarial, y antes de la apertura de los parqués, Greening ha comunicado que ha culminado con éxito una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros, lo que le permitirá reforzar el balance y dotarse de mayor capacidad financiera para acelerar la ejecución de su plan estratégico 2026-2030.

Asimismo, Técnicas Reunidas ha indicado que ArcelorMittal le ha encargado, junto a Idom, descarbonizar el clúster siderúrgico de ArcelorMittal situado en Dunkerque (Francia).

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Por otra parte, HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, ha señalado que obtuvo un beneficio neto de 28 millones de euros en su primer semestre fiscal (octubre-marzo), frente a las pérdidas de 227 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía asturiana TSK dará el toque de campana este miércoles a las 12.00 horas y se estrenará así en Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción, lo que supone el valor máximo del rango que barajaba y alcanzar una valoración de hasta 605 millones de euros.

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En el arranque de la sesión, ArcelorMittal se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 3,2% a las 12.00 horas, por delante de Acerinox (1,92%), Acciona Energía (1,88%), ACS (1,71%) y Acciona (1,48%).

En el extremo opuesto, los títulos de Indra se dejaban un 2,25%; los de Rovi, un 2,05%; los de Colonial, un 1,4%; los de IAG, un 1,35%; y los de Ferrovial, un 1,13%.

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El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaban en la sesión de este miércoles con signo mixto, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 0,27%; el Mib de Milán, un 0,37%; y el Dax de Fráncfort, un 0,58%; mientras que el Cac de París retrocedía un 0,33%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1705 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,521%, posicionando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual vencimiento-- en los 42,53 puntos.