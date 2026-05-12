WhatsApp confirma que la E2EE sigue activa en su app de mensajería tras el fin de los mensajes cifrados en Instagram

WhatsApp ha negado que la encriptación de extremo a extremo (E2EE) haya desaparecido de su aplicación de mensajería después de que Instagram retirara el cifrado a los mensajes.

Los mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo dejaron de estar disponibles en Instagram el 8 de mayo, y ante este cambio la compañía tecnológica insta a acudir a otros servios de Meta, como WhatsApp, para encontrar otras opciones de chats cifrados.

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Este cambio, que se limita un elemento concreto de Instagram, ha generado confusión entre algunos usuarios de WhatsApp, que han pensado que la eliminación de la E2EE también les afectaba a ellos. Por ello, la plataforma ha tenido que desmentirlo en la red social X y asegurar que la E2EE sigue activa.

La gente también refiere un cambio en los estado de WhatsApp, como se aprecia en publicaciones compartidas en la red social X, ya que en los últimos días han empezado a ver los estados de contactos no guardados, lo que les ha hecho dudar sobre la E2EE.

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Este cambio se debe en realidad a la introducción de una nueva función para las interacciones recientes, ya sean a través de mensajes o de llamadas, que no afecta al cifrado. El portal especializado WABetainfo informó de ella en marzo.