Suc-Cuatro heridos, tres de ellos graves, por un choque en la M-40 entre una furgoneta y un coche que huía de la Policía

Cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave, tras un choque frontal en la carretera M-40 entre una furgoneta y un turismo que huía de la Policía Nacional, circulando además en dirección contraria.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que el accidente ocurrió sobre las 4.30 horas de la madrugada de este martes, en la salida 19A de la calzada interior de la M-40.

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Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores han quedado atrapados en el interior y han sido rescatados por Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

En total, Samur-Protección Civil ha atendido a cuatro pacientes, tres de ellos graves, mientras que otros dos afectados han quedado bajo custodia policial.

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Las mismas fuentes han precisado que el conductor del turismo, un varón de 34 años, ha quedado con un bajo nivel de consciencia y ha sufrido un traumatismo toraco abdominal y pélvico. Ha tenido que ser intubado y trasladado grave, con código trauma, al Hospital 12 de Octubre.

El conductor de la furgoneta, de 45 años, ha sufrido un traumatismo toracoabdominal, siendo trasladado como potencialmente grave al Hospital La Paz.

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El suceso también ha dejado herida de gravedad a una mujer de unos 30 años, con un traumatismo toracoabdominal y derivada al hospital Gregorio Marañón; y a otra de 23 años, que también ha sido atendida en el 12 de Octubre por un traumatismo craneoencefálico leve.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado los 'convoys' de los pacientes graves a los diferentes hospitales.

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