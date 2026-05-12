Dos soldados alemanes de la OTAN, atacados por desconocidos en Países Bajos

Berlín, 12 abr (EFE).- Dos soldados alemanes de la OTAN estacionados en el Cuartel General del Mando de la Fuerza Conjunta de la Alianza en Brunssum, en los Países Bajos, han sido agredidos por un grupo de desconocidos y han sufrido heridas leves, según confirmó este martes a EFE una portavoz del Ministerio de Defensa alemán.

Los atacantes les "atacaron verbal y físicamente", pero aún así se encuentran "sanos y salvos", señaló la portavoz, que dijo que el suceso todavía está siendo investigado y no quiso dar más detalles sobre un posible trasfondo político de la agresión.

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Los hechos ocurrieron el lunes por la noche fuera de la base militar, según dijo un portavoz de la policía neerlandesa al portal informativo NU.nl, por lo que este cuerpo el que ha asumido las investigaciones, con participación de la policía militar.

Según este medio, los supuestos atacantes, cuyo número no se ha precisado, se bajaron de un coche para agredir a los soldados, que se defendieron de ellos y de los cuales uno más tarde fue al médico tras el incidente.

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La base de Brunssum es uno de los tres cuarteles generales de la OTAN a nivel operacional junto con los de Nápoles (Italia) y Norfolk (Estados Unidos). EFE