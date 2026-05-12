Al menos siete muertos en una explosión en un bazar en el noroeste de Pakistán

Al menos siete personas han muerto, incluidos dos agentes de Policía, a causa de una explosión registrada en un bazar en la localidad de Lakki Marwat, en la provincia de Jáiber Pastunjua, en el noroeste del país, según han confirmado las autoridades locales sin que haya trascendido todavía la naturaleza del incidente.

En un comunicado, el ministro principal de Jáiber Pastunjua, Muhamad Sohail Afridi, ha confirmado el balance de fallecidos y ha expresado sus condolencias a las familias de los "mártires". "El gobierno provincial brindará todo el apoyo posible. El ministro principal ordenó garantizar la provisión de la mejor atención médica posible para los heridos", ha indicado.

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Otros medios paquistaníes, como el diario 'Dawn', informan de que las autoridades policiales han detallado que hay al menos 23 heridos a causa de la explosión y, sin aclarar todavía el origen de incidente, apuntan a un atentado que habría sido provocado por la carga explosiva en un bicitaxi o un terrorista suicida.

Este episodio llega después del ataque registrado el fin de semana contra agentes de policía en la localidad de Bannu, también en el noroeste de Pakistán, tras la explosión de un vehículo cargado de explosivos cerca de una comisaría y un subsiguiente tiroteo que se saldó con 15 agentes muertos.

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La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.