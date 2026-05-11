Las fuerzas de Israel matan a un palestino en un campamento de refugiados cerca de Jerusalén

Las fuerzas de seguridad de Israel han matado este lunes a un palestino en una operación en el campamento de refugiados de Qalandia, situado entre Jerusalén y Kafr Aqab, según han denunciado las autoridades palestinas, que han afirmado que los agentes retienen ahora el cadáver del fallecido.

La Autoridad General de Asuntos Civiles ha especificado en un breve comunicado publicado en redes sociales que el fallecido es Aiman Rafiq Muhamad al Hashlamun, de 30 años, mientras que el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha subrayado que las fuerzas de Israel "retienen su cuerpo".

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La Policía israelí ha afirmado que el sospechoso habría abierto fuego contra las fuerzas israelíes tras salir de un vehículo, lo que llevó a los agentes a responder a tiros, según el diario 'The Times of Israel'. El suceso se habría saldado sin víctimas entre los agentes.

Tras ello, Abú Obeida, portavoz del ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha expresado el "orgullo" el grupo por las acciones de Al Haslamun a la hora de "hacer frente a las fuerzas de ocupación que irrumpieron en el campamento de refugiados de Qalandia", sin reivindicar la autoría del suceso, según ha recogido el diario 'Filastin'.

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Así, ha aplaudido además las acciones de otro atacante palestino muerto a finales de abril por disparos israelíes en la ciudad cisjordana de Silwad y ha recalcado que "estos actos de resistencia no son inusuales para los muyahidín en Cisjordania". "Muestran la fortaleza de nuestro pueblo, su rechazo a la injusticia y su relación nacional con la ocupación", ha argumentado.

"Hacemos un llamamiento a la valiente juventud de nuestro pueblo para que se enfrente, con todas sus fuerzas, a los soldados de la ocupación y a sus bandas de violadores que están profanando diversas zonas de la Cisjordania ocupada", ha señalado Abú Obeida, quien ha pedido "no permitir que se impongan nuevas realidades sobre el terreno" y "tener claro que los palos y los cuchillos son tan eficaces contra los sionistas como los ataques con misiles".

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El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.