El Gobierno de Reino Unido ultima la total nacionalización de British Steel

El Gobierno de Reino Unido completará la nacionalización total de la empresa British Steel, después de que en abril de 2025 ya se hiciera con el control de la compañía, en manos de la empresa china Jingye, ante la posibilidad de que terminará su actividad en la planta de Scunthorpe, un anuncio que está previsto que el monarca Carlos III comunique este mismo miércoles.

"Puedo anunciar que esta semana se presentará una legislación que otorgará al Gobierno poderes, sujetos a dicho criterio del interés público, para asumir la plena propiedad nacional de British Steel", ha indicado el primer ministro, Keir Starmer, en un discurso ante los medios este lunes.

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La autoridades británicas han anunciado que tras conversaciones con el propietario de la compañía para encontrar una solución a la deficitaria situación de la siderúrgica, no han sido capaces de llegar a un acuerdo que contemple un precio razonable ni esperan que se pueda alcanzar en el futuro.

Así, British Steel pasaría de nuevo a manos públicas tras su privatización en 1988 durante el mandato de Margaret Thatcher, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y preservar la estabilidad de los trabajadores de Scunthorpe, cifrados en un 3.500 empleados.

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"El acero es de vital importancia estratégica para nuestra economía y nuestra resiliencia nacional. Por eso, el año pasado actuamos para evitar una paralización repentina de la producción en Scunthorpe, protegiendo a los trabajadores y a la comunidad que depende de la planta, y por eso ahora estamos impulsando una legislación que nos brinde opciones para proteger la capacidad siderúrgica de Reino Unido", ha indicado Starmer.

Por su parte, el secretario de Comercio, Peter Kyle, ha reivindicado la importancia de la "producción nacional de acero" para la economía británica, citando la revitalización del sector como una "prioridad" para el Ejecutivo laborista.

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