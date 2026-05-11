El brent sube hasta 104 dólares después del rechazo de Trump a la respuesta de Irán

Londres, 11 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este lunes un 2,88 % hasta los 104,21 dólares en el mercado de futuros de Londres después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildase de "inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 2,92 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense respecto de la última sesión, cuando acabó en 101,29 dólares.

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El brent inició la semana al alza, y llegó a superar los 105 dólares por barril a lo largo de la sesión, después de que Trump reaccionase negativamente este domingo a la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió Trump.

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El documento iraní incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE. UU. cumple con algunos "compromisos", según la agencia Tasnim.

En este clima de incertidumbre, la analista de mercado de Forex Razan Hilal plantea varios escenarios. En una perspectiva bajista, con un avance diplomático claro podría llevar a los precios a bajar entre los 91 y los 81 dólares; mientras que, una "escalada política extrema" podría elevar de nuevo el crudo hasta los 115 dólares. EFE

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