Fallece el trabajador de 44 años herido grave este sábado al reventar un neumático en Roquetas de Mar

El trabajador de 44 años que resultó herido grave tras reventar un neumático y golpearle en la cabeza el pasado sábado 9 en el puerto deportivo de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería) ha fallecido a causa del incidente, según ha confirmado la Guardia Civil de Almería a Europa Press.

En contexto, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, minutos antes de las 13,00 horas del pasado sábado, atendió a una llamada de socorro que solicitaba asistencia para un mecánico herido en el varadero del puerto de Aguadulce.

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Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el golpe le provocó un "fuerte traumatismo en la cabeza" el reventón de un neumático.

Así, el servicio adscrito la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha precisado que hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Guardia Civil.

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Los sanitarios le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al trabajador, un varón de 44 años y, una vez estabilizado, lo han evacuado al hospital de Torrecárdenas. De todo ello se ha informado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.