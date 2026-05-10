La gran banca española redujo en 1.025 millones los activos dudosos y elevó su solvencia 'CET1' en 27 puntos

La gran banca española --compuesta por Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja-- redujo en 1.025 millones de euros el valor de los activos dudosos en cartera en el primer trimestre de 2026, lo que, en parte, permitió elevar la ratio de solvencia (CET1) del sector en 27 puntos básicos respecto al año anterior, según los datos recopilados por Europa Press a partir de las cuentas trimestrales de cada una de las entidades financieras.

En este sentido, los activos deteriorados totales se situaron, entre los seis bancos y teniendo en cuenta su negocio en las distintas áreas geográficas en las que operan, en 66.262 millones de euros, frente a los 67.288 millones de marzo del ejercicio anterior.

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Por entidades, Caixabank aminoró el valor de estos activos en 1.729 millones de euros en los últimos doce meses, posicionándose como la entidad que mayor ajuste a la baja absoluto realizó, y ubicó el importe en los 8.347 millones de euros.

Sin embargo, es Unicaja quien, en términos relativos, mayor saneamiento abordaba en los tres primeros meses del año, al pasar de 1.230 millones de euros en activos dudosos en el año anterior a los actuales 981 millones, un 20% menos.

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Entre las que también registraban mejorías, aunque más reducidas, se encuentran Sabadell y Bankinter. El banco vallesano limitó a 4.070 millones de euros los créditos de difícil cobro, 684 millones menos que en marzo de 2025, mientras que el banco naranja lo hizo hasta los 1.808 millones de euros, lo que supone una disminución de 131 millones.

En la otra cara de la moneda, sólo BBVA y Santander incrementaban el indicador, que pasaba a 15.163 millones de euros en el caso del vasco --867 millones más-- y a 35.893 millones de euros en el del cántabro --901 millones más--, que alberga el volumen más elevado.

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TASA DE MORA DEL SECTOR EN EL 2,34%, 36 PUNTOS MENOS

Es precisamente el Santander el que, al mismo tiempo, eleva en dos puntos básicos su tasa de mora --porcentaje de créditos en situación de impago o con alto riesgo de no pagarse sobre el total de préstamos-- respecto al primer trimestre del año previo, hasta el 3%, siendo la única entidad que empeoraba la métrica en doce meses.

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De media, el sector registró una ratio de morosidad del 2,34%, lo que supone una reducción de 36 puntos básicos en comparación con el dato del tercer mes del año anterior.

Por debajo de ese nivel se situaron Unicaja (2%) y Bankinter (1,92%), que, tras recortar sus ratios en 60 y 24 puntos básicos, respectivamente, en términos interanuales, mejoraron sus posiciones.

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En el umbral superior, además de Santander, se ubicaron Sabadell y BBVA, con un índice de préstamos dudosos del 2,55% en el caso del vallesano (54 puntos básicos menos que hace un año) y del 2,6% en el del vasco (30 puntos menos).

RATIO DE COBERTURA AL 74,74%, 311 PUNTOS MÁS

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En este contexto, la tasa de cobertura --porcentaje de los préstamos morosos que está cubierto con las provisiones-- de los seis bancos que cotizan en el Ibex 35 se elevó en 311 puntos básicos en el primer trimestre de 2026, hasta el 74,74%.

Así, todas las entidades financieras del sector evolucionan favorablemente en este ámbito, con especial comportamiento de Caixabank que aupó en nueve puntos porcentuales su índice respecto a marzo del año anterior, hasta el 79%.

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Sin embargo, BBVA sigue manteniendo la proporción más elevada doce meses después, y la incrementaba hasta el 86% en los primeros tres meses del ejercicio actual.

Por detrás, Unicaja cierra la lista de las entidades por encima del promedio, al elevar el valor al 77,2%, más de un punto porcentual por encima del anotado un año atrás.

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De su lado, Sabadell y Bankinter mejoraron su ratio de cobertura en 350 y 76 puntos básicos, respectivamente, en términos interanuales, hasta ubicar el indicador en el 70,7% en el caso de la entidad presidida por Josep Oliu y en el 69,53% en la dirigida por Gloria Ortiz.

A la cola, Santander registró la tasa de provisiones sobre activos dudosos más baja del sector, del 66%, pese a aumentarla en 30 puntos básicos respecto a marzo de 2025.

LA RATIO DE SOLVENCIA 'CET1' EN EL 13,62%, 27 PUNTOS MÁS

En este escenario, la ratio de solvencia 'CET1' del sector bancario nacional --la de mayor calidad-- se posicionó en el 13,62% en el primer trimestre de 2026, frente al 13,35% de hace un año. En concreto, Unicaja suscribió la mejor posición con un coeficiente del 15,8%, todo ello pese a reducir en 10 puntos el dato de marzo de 2025.

El porcentaje implica que la compañía dirigida por Isidro Rubiales cuenta con 15,8 euros de capital por cada 100 euros ponderados en riesgo.

En la otra cara de la moneda, Caixabank reflejó en sus cuentas trimestrales la cifra más reducida en comparación con las otros cinco entidades financieras, al contabilizar una 'CET1' del 12,5% en le primer trimestre de 2026, la misma que doce meses atrás.

Por su parte, BBVA ha documentado el mayor ajuste a la baja interanual al reducir en 26 puntos básicos su ratio de solvencia, hasta el 12,83%. Le sigue Sabadell, que la rebajó hasta el 13,23%, 14 puntos menos que la reflejada en el año anterior.

Santander (14,4%) y Bankinter (12,96%) auparon en 150 y 61 puntos básicos, respectivamente, su 'CET1'.

ROTE DEL 16,57%, 15 PUNTOS MÁS

La banca española ha impulsado en 15 puntos básicos su tasa de retorno del capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) en el primer trimestre del año, hasta un promedio del 16,57%, frente al 16,42% de hace un año.

En esta ocasión, Banco Santander fue la entidad financiera que más mejoró la métrica. Así, el cántabro incrementó en 150 puntos básicos el indicador en comparación con los datos cosechados en el tercer mes del ejercicio previo. En consecuencia, el banco presidido por Ana Botín alcanzó un RoTE del 17,3%.

No obstante, el valor más elevado de esta variable se lo anotó BBVA, quien suscribió una rentabilidad sobre el capital tangible del 21,7%, también 150 puntos más que hace un año.

En el extremo opuesto se encuentra Unicaja, el andaluz reflejó en sus cuentas trimestrales un RoTE del 9,6%, 20 puntos básicos menos que doces meses atrás. Bankinter (20%) y Sabadell (13,23%) mantuvieron magnitudes muy similares a las de marzo de 2025, con un aumento de seis puntos básicos en el caso del banco naranja y un descenso de 14 puntos en el del catalán.

Caixabank cosechó el peor comportamiento del sector en cuanto a rentabilidad, al reducir su RoTE en 180 puntos en términos interanuales, hasta el 17,6%.