Llega a Madrid el avión militar con los 14 españoles del crucero afectado por hantavirus

Madrid, 10 may (EFE).- El avión militar con los 14 españoles que fueron desembarcados este domingo en la isla española de Tenerife (Atlántico) del crucero MV Hontius, afectado por un brote de hantavirus, aterrizó ya en la base aérea de Torrejón (Madrid), desde donde serán conducidos al Hospital Gómez Ulla para una cuarentena.

El Ejército del Aire y del Espacio se hizo cargo del traslado desde Tenerife de los españoles que estaban en el buque, según anunció el Ministerio de Defensa en su cuenta de la red social X.

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Los españoles, junto a un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África que subió al crucero en Cabo Verde, fueron los primeros en salir este domingo del barco, fondeado frente al puerto de Granadilla, un puerto secundario de la isla canaria, y fueron trasladados en una lancha hasta un autobús que los llevó hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a poca distancia.

A pie de avión, fueron sometidos a una desinfección y se les puso un traje de protección sanitaria antes de partir hacia Madrid.

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En el Gómez Ulla, un centro hospitalario militar de uso civil, los 14 españoles del MV Hontius harán una cuarentena de 42 días bajo la atención de personal de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM), especializada en la atención de pacientes con enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública española el viernes, nada más llegar a las instalaciones se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días.

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Durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, que se irá determinando en función de la evolución de la situación, se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas. EFE