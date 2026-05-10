Indonesia termina búsqueda de fallecidos en el volcán Dukono al hallar a dos singapurenses

Yakarta, 10 may (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia hallaron este domingo los cuerpos de dos senderistas singapurenses fallecidos tras la erupción del volcán Dukono (noreste) el viernes, completando así la recuperación de las tres víctimas mortales del incidente, tras hallar el cadáver de una excursionista indonesia el sábado.

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate encontró finalmente a las dos últimas víctimas", ciudadanos singapurenses de 27 y 30 años que quedaron sepultados bajo material volcánico "de considerable espesor y profundidad", señaló la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB) en un comunicado que da por "cerrado" el operativo.

PUBLICIDAD

El jefe de la Policía de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, indicó el sábado que una mujer indonesia había sido encontrada sin vida a unos 50 metros del borde del cráter, durante una búsqueda conjunta entre efectivos las Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI), la Policía Nacional (Polri) y la agencia de rescates del país (Basarnas).

Las autoridades locales ya dijeron el viernes a EFE, a partir de información proporcionada por supervivientes del incidente, que tres senderistas habían muerto en la erupción, la mujer indonesia y los dos singapurenses.

PUBLICIDAD

La BNPB indicó que la evacuación este domingo de los dos ciudadanos extranjeros tuvo que realizarse "con extrema precaución, priorizando la seguridad del personal sobre el terreno", debido a que "la actividad eruptiva del monte Dukono continuaba de forma fluctuante".

La erupción inicial del volcán, situado en la isla de Halmahera, se produjo a las 7:41 hora local del viernes (22:41 GMT del jueves) y sorprendió a una veintena de personas que hacían senderismo en el Dukono, atracción turística de la región, a pesar de las advertencias de las autoridades por su constante actividad volcánica.

PUBLICIDAD

Un total de 17 personas fueron rescatadas y varios heridos requirieron asistencia médica tras la erupción, que se prolongó más de 16 minutos y estuvo acompañada de fuertes estruendos y una "densa" columna de humo que se elevó hasta unos 10.000 metros sobre la cumbre, según las autoridades del país del Sudeste Asiático.

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia recomienda a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

PUBLICIDAD

Tras la erupción del viernes, el ascenso al volcán quedó "permanentemente cerrado", según la BNPB.

Indonesia, que alberga 400 volcanes (129 activos y 65 considerados peligrosos), se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2023, la erupción del volcán Marapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, se cobró la vida de 23 personas. EFE