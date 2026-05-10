El milagro de los panes y los peces o cómo ganar dos Ligas sin 'fair play' financiero

Barcelona, 10 may (EFE).- Pese al lastre que le ha supuesto no tener 'fair play' financiero en los últimos ejercicios, el Barcelona ha conquistado los dos últimos campeonatos de Liga, en los que ha ingresado 10 millones por ventas de jugadores, y se ha sustentado en el poder de La Masia, que le ha permitido competir al máximo nivel, al menos en el campeonato doméstico.

En Arístides Maillol, sede de las oficinas del club que preside Joan Laporta, se han acostumbrado a lidiar con recortes; Anderson da Souza 'Deco', el director deportivo, lo tiene asumido y ha echado mano de imaginación y de contactos para darle la mejor plantilla posible a Hansi Flick, que espera resignado que la época de 'vacas flacas' acabe a partir del próximo mercado estival.

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Los datos macroecónomicos del Barça, según desveló el New York Times, ponen los pelos de punta. Su deuda alcanza los 1.450 millones de euros, 2.500 contando con la financiación del nuevo Spotify Camp Nou.

En el otro lado del balance figura la valoración que la prestigiosa revista 'Forbes' ha realizado del club catalán: 5.650 millones de dólares (4.818 millones de euros); en un estudio realizado en mayo del año pasado.

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La plantilla del equipo, según tasación del portal especializado 'Transfermarkt' alcanza los 1.170 millones de euros, mientras que el observatorio CIES, otra fuente de estudio prestigioso en cuanto a finanzas en el fútbol, cifra en 738 millones de euros el valor únicamente de los jugadores procedentes de La Masia.

Es más, el jugador con más valor del mercado futbolístico mundial es Lamine Yamal con una tasación de 335 millones de euros. Sin embargo, el valor de los canteranos no se contabiliza en el balance financiero de los clubes hasta que no son traspasados, lo cual supone una distorsión para clubes con academias futbolísticas tan potentes como la azulgrana, según han denunciado repetidamente economistas del entorno 'culer' a lo largo de la historia.

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Y claro por todo ello, el Barça ha tenido que refugiarse en La Masia y en la venta de activos a futuro, las denominadas 'palancas' para subsistir.

Pese a ello ha seguido ganando. El curso pasado, los azulgrana gastaron 60,5 millones de euros e ingresaron 66,80 en traspasos (+6,30 millones) y se llevaron LaLiga, la Copa, la Supercopa de España y llegaron a semifinales de la Champions.

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Este año ha levantado de nuevo LaLiga y la Supercopa de España y se ha quedado en cuartos de la Champions y en semifinales de la Copa. En total, el Barcelona ha invertido 27,5 millones en contrataciones (25 en Joan Garcia y 2,5 en Roony Bardghji) y ha vendido por valor de 31,20 millones: Pau Víctor (Braga 12), Dro Fernández (PSG 8,20), Álex Valle (Como 6) y Pablo Torre (Mallorca 5). En total un superávit de 3,70 millones.

Para poner en perspectiva, según datos de 'Transfermarkt', el Barça es el quinto equipo de LaLiga que más gastó en fichajes este curso por detrás del Atlético de Madrid (229,95 millones), Real Madrid (167,50), Villarreal (105,50) y Betis (62,5) y al mismo nivel que el Girona (27,35 millones).

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Ampliando el foco, los de Hansi Flick ocupan el lugar 101 en la clasificación mundial de gastos por fichajes, una clasificación encabezada por el Liverpool (481,35) y que ocupan catorce equipos de la Premier entre los primeros 25 que más gastan.

En el balance entre gastado (27,50) e ingresado (31,20), el Barça ocupa la posición número 98 con 3,70 millones de beneficio.

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El Barça sabe que para competir en Europa necesita reforzarse y para ello volver a la norma 1:1 del 'fair play' financiero. Así que desde hace tiempo se ha puesto manos a la obra y espera conseguirlo en el próximo mercado financiero.

Para ello necesita ingresar la totalidad de la venta de los asientos VIP del Camp Nou que quedan (32 millones), cerrar algunas ventas de futbolistas (entre 10 y 15 millones de euros), que LaLiga apruebe un presupuesto con balance positivo para el próximo ejercicio y que el presente no acabe en pérdidas.

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Francisco Ávila