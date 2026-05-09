Marc Bernal: "Pido a la afición que confíe en nosotros, el del Clásico será un día para recordar"

El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal ha asegurado que el Clásico de este domingo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou será "muy especial" y "un día para recordar", y ha pedido a los seguidores azulgranas que "confíen" en el equipo, que necesita solo un punto para coronarse campeón de LaLiga EA Sports 2025-26.

"Diría a la afición que confíe en nosotros, que estemos todos juntos porque será muy especial y será un día para recordar", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club, en la que ha afirmado que está con "muchas ganas" de que llegue la hora del partido.

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Para el futbolista formado en La Masia será su primero Clásico con el primer equipo. "Desde bien pequeños vivimos estos Clásicos, pero con el primer equipo y en el Spotify Camp Nou es algo diferente. Será muy especial; tengo muchas ganas del partido", confesó.

"Con la afición y contra el Madrid será un hecho único y especial. Será un día para recordar. Lo recordaré siempre", insistió sobre el duelo, que podría certificar el título de LaLiga EA Sports para los de Hansi Flick si son capaces de sumar al menos un punto.

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