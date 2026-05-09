Irán confirma que participará en el Mundial, pero exige condiciones para garantizar la seguridad de sus jugadores

La Federación de Fútbol de Irán ha confirmado que participará en el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, si bien ha exigido a la FIFA condiciones para garantizar la seguridad de los jugadores, entrenadores y funcionarios iraníes.

"Participaremos en la Copa del Mundo de 2026, pero los países anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones", ha señalado su presidente, Mehdi Taj, en un comunicado en el que insiste en que no renunciarán a sus "creencias, cultura y convicciones".

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Taj ha pedido en un comunicado a la FIFA que garantice que todos los integrantes de la delegación reciban visados, incluyendo aquellos que hayan prestado servicio militar en la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, así como el respeto al himno nacional iraní.

Otra de las condiciones es que las preguntas en las ruedas de prensa durante el evento se ciñan exclusivamente a "debates técnicos" de fútbol, mientras que también ha pedido a los organizadores que a los fans de los equipos solo se les permita la entrada a los partidos con la bandera oficial iraní.

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De igual forma, ha instado a garantizar un alto nivel de seguridad en los aeropuertos, hoteles y rutas que conducen a los estadios donde jugará su plantilla. Si bien la FIFA puede ayudar a supervisar estas medidas, las cuestiones relativas a visados se encuentran bajo jurisdicción de Estados Unidos.

El Mundial comienza el 11 de junio con los partidos entre Irán, Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles los días 15 y 21 de junio respectivamente, y posteriormente Egipto en Seattle el 26 de junio. Irán había solicitado que sus partidos se jugaran en México, pero la FIFA siempre sostuvo seguir según lo previsto.

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Esto se produce después de que las autoridades canadienses le revocaran el visado a Taj debido a su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por lo que finalmente no pudo asistir al 76 Congreso de la FIFA que se iba a celebrar en la ciudad canadiense de Vancouver el pasado jueves.