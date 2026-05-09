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Con goles de los argentinos Burgoa y Herrera, Orense vence a Leones del Norte

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Guayaquil (Ecuador), 8 may (EFE).- El Orense ganó este viernes por 2-0 a Leones del Norte, en el arranque de la decimotercera fecha de la Liga profesional, gracias a los goles de los argentinos Valentín Burgoa y Agustín Herrera.

Burgoa abrió la ruta de la victoria, en el minuto 55, y Herrera cerró cifras, en el 79, para otorgarle 19 puntos al Orense y compartir, por el momento, el cuarto puesto con el Aucas, a nueve del líder absoluto, Independiente del Valle, que tiene 28.

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Burgoa, de 25 años, llegó este año al Orense, tras su paso por los argentinos Godoy Cruz, Huracán y Sarmiento de Junín, ganándose poco a poco la titularidad en el Orense con el que anotó su primer tanto en Ecuador.

La anotación de Herrera le valió para alcanzar el primer puesto de la tabla de goleadores, con 6 tantos, junto al boliviano Bruno Miranda, del Aucas.

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La presencia del técnico colombiano Hernán Torres al frente del Orense, le ha valido al equipo para alcanzar un gran envión futbolístico, convirtiéndose en uno de los protagonistas en la Liga Pro.

La decimotercera fecha continuará este sábado con los partidos Técnico Universitario-Delfín; Guayaquil City-Deportivo Cuenca; Aucas-Universidad Católica e Independiente del Valle-Barcelona. EFE

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