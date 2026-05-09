Tchouaméni y Mbappé entrarán en la convocatoria para el Clásico

Madrid, 9 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró que, pese a su pique con el uruguayo Fede Valverde, el francés Aurelien Tchouaméni “estará en la convocatoria” del Clásico del domingo ante el FC Barcelona (21:00 horas CEST, -2 GMT), al igual que su compatriota Kylian Mbappé, ya recuperado de su lesión.

“Mañana Tchouaméni estará en la convocatoria”, contestó Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido contra los azulgrana.

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Eso sí, no quiso especificar si será titular o no en el encuentro tres días después de que el enfrentamiento con Valverde acabara con este con traumatismo craneoencefálico, tras golpearse con una mesa al caerse en plena discusión.

Situación que hizo que el Real Madrid abriese sendos expedientes disciplinarios a los implicados, que derivaron en sanciones de 500.000 euros a cada uno tras dos encontronazos en solo 24 horas y que tras el entrenamiento del jueves llegaron a un pico de tensión insostenible en el vestuario madridista.

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Otro futbolista en duda de si será titular o no es Kylian Mbappé. El delantero fue otro futbolista en el foco en las últimas fechas debido a sus vacaciones en Cerdeña junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en plena recuperación de la lesión muscular que sufrió frente al Betis, la cual ya ha superado.

Además, su actitud al salir del entrenamiento del jueves, tras la discusión entre Tchouaméni y Valverde, y a su llegada el día después, ambas riéndose en su coche, también estuvo en entredicho.

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Polémicas ante la que Arbeloa volvió a defender a su jugador.

“Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños”, señaló.

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Por otro lado, aunque no fue preguntado directamente por él, defendió a Álvaro Carreras, criticado recientemente por su actitud en el banquillo frente al Espanyol.

“A Carreras le tengo que dar las gracias por su profesionalidad y cuando no ha jugado es porque lo ha merecido más un compañero”, apuntó.

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Situaciones extradeportivas que marcan la actualidad del Real Madrid antes del clásico ante el Barcelona, en el que, en caso de no lograr la victoria, los azulgrana certificarían su segundo título de Liga consecutivo.

“Espero que sea un gran partido contra un gran rival que está dando un gran nivel en liga y en su campo. Están haciendo un gran fútbol. Es el partido que más atención reclama en el mundo y tenemos la ambición de hacer las cosas bien e ir a ganar el partido”, aseguró.

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