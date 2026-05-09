Al menos 2.795 personas han muerto desde el inicio del conflicto en el Líbano en marzo

El Cairo, 9 may (EFE).- Al menos 2.795 personas han muerto y otras más de 8.500 han resultado heridas desde el inicio del conflicto en el Líbano entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá el pasado 2 de marzo, una cifra que sigue aumentando a diario pese al frágil alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión" israelí hasta este sábado es de 2.795 muertos -36 más que los registrados en el día anterior- y de 8.586 heridos.

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Durante la jornada de hoy, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que los ataques israelíes contra diferentes puntos del Líbano, entre ellos algunas zonas próximas a Beirut, provocaron la muerte de una veintena de personas.

En uno de estos ataques, al menos siete personas murieron, entre ellas un niño, y otras 15 resultaron heridas en la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano, según el recuento preliminar ofrecido por las autoridades.

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Además, el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación en una decena de localidades del sur del Líbano en respuesta, según el Estado judío, a las "violaciones" de la tregua por parte de Hizbulá.

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región.

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Esta semana, bombardearon también, por primera vez en tres semanas de tregua, los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.

Por su parte, Hizbulá sigue atacando objetivos israelíes, sobre todo tropas presentes en el sur del Líbano, a la espera de que delegaciones de los dos países mantengan la próxima semana en Washignton una tercera ronda de diálogo directo.

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