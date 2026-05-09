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Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 10 de mayo

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Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este domingo 10 de mayo en Europa Press

-- 05.00 horas: En Riviera Maya (México), gala de entrega de los XIII Premios Platino, desde el Parque Xcaret de Riviera Maya (México).

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-- 11.00 horas: En La Línea de la Concepción (Cádiz), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en un acto de campaña en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Avenida Príncipe de Asturias).

-- 11.00 horas: En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios y participa en un encuentro con autónomos. En la cafetería del Hotel Albariza. (CON AUDIO)

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-- 11.00 horas: En Madrid, activistas recuerdan los toros muertos en las plazas de España durante el último año, frente a la Plaza de Toros de Las Ventas.

-- 11.50 horas: En Málaga, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, intervienen en un acto. Ciudad Deportiva Javier Imbroda (Pabellón de Carranque).

NOTA: El PP retransmitirá el acto en directo, vía satélite y en sus redes sociales. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 12.00 horas: En Almería, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en un acto público de partido. En el Anfiteatro de La Rambla (avenida Federico García Lorca, s/n).

-- 12.15 horas: En Córdoba, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios. En las Caballerizas Reales.

-- 12.30 horas: En Jódar (Jaén), la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios, antes de participar en un acto electoral. En la Casa de la Cultura (calle Juan de Mata Carriazo).

-- 13.30 horas: En San Sebastián, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, asiste a la final de la XLVII Copa de S. M. la Reina de Balonmano, en el Donostia Arena-Illumbe (Miramon Pasealekua, 2).

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