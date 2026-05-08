Un inversor de Mattel insta a la juguetera a explorar alternativas, incluida su venta a Hasbro

Southeastern Asset Management, firma de inversión que gestiona en representación de sus clientes más del 4% de las acciones de Mattel, ha planteado públicamente la necesidad de que la juguetera de la muñeca 'Barbie' explore distintas alternativas estratégicas, incluyendo la posibilidad de dejar de cotizar y pasar a propiedad privada, o incluso buscar un acuerdo con otra compañía del sector, como Hasbro.

En una carta abierta dirigida al consejero delegado de Mattel, Ynon Kreiz, la firma inversora, que permanece en el capital de la multinacional desde hace ocho años, sostiene que "es el momento de que la compañía explore alternativas estratégicas", señalando que existen al menos tres grupos de compradores de Mattel que serían mejores propietarios para obtener valor a largo plazo.

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En este sentido, considera que "el comprador estratégico más lógico para Mattel probablemente sea otra empresa de juguetes", señalando en particular a Hasbro, con la que Mattel ha mantenido conversaciones intermitentes durante décadas, sin olvidar que existen otras empresas de juguetes de gran tamaño en todo el mundo que estarían interesadas en Mattel.

"En este momento, consideramos que un acuerdo entre ambas compañías es posible", afirma Southeastern Asset Management, para la que una hipotética combinación generaría sinergias significativas, creando un actor más fuerte en la industria, mientras que advierte de que vender Fisher-Price no es suficiente para que Mattel alcance su máximo potencial.

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Por otro lado, la firma señala también que varios compradores de capital privado han mostrado interés en Mattel, cuyo negocio no siempre se presta a la estabilidad de resultados trimestrales que prefiere el mercado bursátil y podría amoldarse mejor sin preocuparse por los resultados trimestrales ni por las previsiones anuales.

Otra alternativa planteada, teniendo en cuenta recientes movimientos en la industria de medios de comunicación y ocio, como la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance, pasaría por explorar el encaje para este tipo de compañías de la propiedad intelectual de Mattel.

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En cualquier caso, el inversor subraya que "estas tres categorías no son mutuamente excluyentes", ya que una empresa de juguetes podría no querer producir películas, o una empresa de medios podría no querer producir juguetes, mientras que ciertos compradores de capital privado podrían estar interesados únicamente en determinadas partes de Mattel.

"Existen soluciones creativas para maximizar el valor para los accionistas si Mattel explora activamente el panorama", apostilla.

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