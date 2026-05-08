Rosalía, espectacular mujer de rojo con nuevo look, disfruta de la gastronomía de Sevilla en un Estrella Michelín

Después de cerrar su gira 'Lux Tour' por Europa consiguiendo dos 'sold out' consecutivos en Londres, Rosalía aterrizaba este jueves en Sevilla sin la compañía de su amiga Lola Bahía para convertirse, con su concierto gratuito sobre el río Guadalquivir este sábado, en la gran protagonista del estreno de la nueva y esperada temporada de la serie de Netflix 'Berlín', protagonizada por Pedro Alonso.

Y tras el multitudinario paseo que dio nada más llegar a la capital andaluza del brazo de su hermana Pili por las zonas más céntricas de la ciudad -en el que aprovechó para conocer la emblemática taberna 'Casa Morales', famosa por su montadito 'piripi'- derrochando cercanía y sonrisas con todos los que se le acercaron, este viernes ha vuelto a disfrutar de la gastronomía local.

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Guapísima con su nuevo look -ya que se ha cortado varios centímetros su larga melena y ahora luce un juvenil corte midi ondulado por encima de los hombros-, Rosalía ha ido a comer a uno de los restaurantes más demandados del momento en Sevilla, la marisquería Cañabota, situada en el centro de la ciudad, que cuenta con una Estrella Michelín y que es famosa por su pescadería de lujo y sus espectaculares platos de marisco.

Derrochando estilo y demostrando por qué se ha convertido en uno de los iconos fashion a nivel mundial, la cantante de 'Sauvignon Blanc' ha elegido para la ocasión un sencillo pero precioso vestido rojo de corte ceñido, tirante ancho, escote cuadrado y falda midi rematada con un ligero vuelo.

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Un diseño que se ajusta a su silueta a la perfección y que ha combinado con unas bailarinas negras con triple pulsera con hebillas y pinchos metalizados al empeine, prescindiendo de bolso -solo llevaba su teléfono móvil en la mano- y apostando por un maquillaje efecto 'cara lavada' con el que nos ha conquistado por completo.