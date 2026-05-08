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OpenAI lanza GPT-5.5-Cyber para competir con Anthropic en el sector de la ciberseguridad

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Nueva York, 8 may (EFE).- La tecnológica OpenAI anunció el despliegue en "adelanto limitado" de GPT-5.5-Cyber, una versión especializada de su modelo de inteligencia artificial (IA) más avanzado, diseñada específicamente para facilitar las tareas de los equipos de ciberseguridad dedicados a la protección de infraestructuras críticas.

Este movimiento se produce apenas un mes después de que su principal rival, Anthropic, captara la atención de inversores y altos cargos gubernamentales con el debut de Mythos, elevando así la competencia por el dominio de la seguridad defensiva impulsada por IA.

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La versión preliminar de GPT-5.5-Cyber ​​no pretende representar un gran avance en cuanto a capacidad cibernética, sino que está entrenada para ser más permisiva en tareas relacionadas con la seguridad, según explicó OpenAI en un comunicado este jueves.

"GPT-5.5-Cyber ​​permite que un grupo reducido de socios estudie flujos de trabajo avanzados donde el comportamiento de acceso especializado puede ser importante", afirmó OpenAI.

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Cuando se lanzó Mythos el mes pasado, Anthropic decidió limitar el acceso a un grupo selecto de empresas como parte de una nueva iniciativa de ciberseguridad llamada Proyecto Glasswing. EFE

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