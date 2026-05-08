LaLiga lanza 'GOALITOS', una serie infantil impulsada por inteligencia artificial

LaLiga anunció este viernes el estreno del primer episodio de 'GOALITOS', su primera serie infantil original y un innovador proyecto de animación que combina entretenimiento, educación y tecnología avanzada de inteligencia artificial generativa para ofrecer un espacio dedicado a los más jóvenes, reforzando al mismo tiempo los valores del deporte en un entorno seguro y atractivo.

La serie se distribuirá semanalmente a través de los 'broadcasters' de LaLiga, sus canales propios y plataformas digitales, incluyendo una página específica en la web del organismo, así como su canal de YouTube (a través de youtube.com/goalitos) y otros entornos dentro de su ecosistema digital.

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Desarrollada a través de WSC Sports' WSC Studios, el estudio de contenido e IP impulsado por IA, 'GOALITOS' representa un nuevo modelo de creación de contenido deportivo original. Al integrar la apuesta de LaLiga por la innovación y la conexión con audiencias jóvenes junto con la experiencia editorial y creativa de WSC Studios, el proyecto permite desarrollar narrativas escalables, multilingües y diseñadas para una distribución global, fomentando un 'engagement' recurrente con nuevas generaciones de aficionados.

'GOALITOS' se produce en español, inglés y árabe, y sigue a tres personajes animados, Rafa, Luna y Max, que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales. Cada episodio, de cinco minutos de duración y publicado cada viernes, combina la actualidad de LaLiga con secciones dinámicas y educativas adaptadas al público infantil.

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El formato activa todo el ecosistema digital de LaLiga mediante clips, 'teasers', contenido vertical, integraciones en apps y elementos interactivos como retos y 'quizzes'.

"En LaLiga llevamos años apostando por la tecnología como un eje estratégico de transformación. Con 'GOALITOS' damos un paso más allá: utilizamos la inteligencia artificial para crear contenido educativo, atractivo y específicamente diseñado para un público infantil, transmitiendo los valores del deporte en un formato pensado para ellos. Queremos ser pioneros en la industria ofreciendo un espacio dedicado a los más jóvenes, con la máxima calidad y el respaldo de 'partners' tecnológicos líderes", afirma Jorge de la Vega, director general de Negocio de la patronal.

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La inteligencia artificial está presente en todo el proceso creativo y de producción de la serie. Gracias a la tecnología de WSC Sports y su 'Large Sports Model', el flujo de trabajo abarca desde el desarrollo narrativo basado en datos deportivos, la generación automatizada de 'highlights', la animación de personajes, el uso de modelos avanzados de 'text-to-speech' con voces infantiles licenciadas, la producción multilingüe, el autoformato para distintas plataformas y la adaptación gráfica dinámica. Los sistemas automatizados de traducción, doblaje y localización garantizan la coherencia narrativa y la relevancia cultural en todos los mercados.

"'GOALITOS' refuerza el posicionamiento de LaLiga como referente en innovación deportiva y demuestra el potencial del contenido original impulsado por inteligencia artificial para expandir el alcance del fútbol y fortalecer su conexión con audiencias globales", sentenció la patronal.

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