Agencias

EE.UU. disparó y bloqueó dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

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Miami (EE.UU.), 8 may (EFE).- Las fuerzas de EE.UU. dispararon y deshabilitaron este viernes dos petroleros iraníes sin carga antes de que entraran a un puerto de Irán en el golfo de Omán, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), las embarcaciones intentaban entrar en un puerto iraní en violación del bloqueo impuesto por Washington.

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Como parte de la operación, un avión de la Marina estadounidense, desplegado desde el portaaviones USS George H. W. Bush, disparó municiones de precisión contra las chimeneas de ambos buques, dejándolos inutilizados y evitando su entrada en el puerto de Irán. EFE

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