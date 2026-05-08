Declaran culpables en EE.UU. a cuatro acusados por el magnicidio del presidente de Haití

Miami (EE.UU.), 8 may (EFE).- Un jurado federal en Miami (EE.UU.) declaró este viernes culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por su participación en la conspiración para secuestrar o asesinar en Puerto Príncipe al presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.

Con este fallo, ya son nueve los implicados condenados en Estados Unidos por el magnicidio, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos.

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Otros cinco acusados ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, mientras que una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión tras determinarse que no conocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas.

Los cuatro acusados, que se habían declarado no culpables, enfrentan ahora posibles cadenas perpetuas. EFE ims/

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