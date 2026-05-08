Cloudflare recorta más de 1.100 empleos, el 20% de la plantilla, para adaptarse a la IA

Cloudflare ha decidido prescindir "de más de 1.100 empleados a nivel global", alrededor de la quinta parte de la plantilla de la compañía estadounidense de infraestructura web y seguridad, en respuesta a los cambios en la manera de trabajar de la empresa como consecuencia de la IA.

"En Cloudflare, la forma de trabajar ha cambiado radicalmente. Esto implica diseñar nuestra empresa de manera intencional para la era de la IA agéntica", explicó Matthew Prince, cofundador y consejero delegado de Cloudflare en una conferencia con analistas tras la publicación de las cuentas del primer trimestre de la empresa, que redujo un 40% sus pérdidas, hasta 23 millones de dólares (20 millones de euros).

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En este sentido, Prince defendió que Cloudflare está "reinventando" cada proceso interno, desde ingeniería hasta finanzas y ventas, para que funcione sobre una infraestructura de IA agéntica, subrayando que "no es una medida de reducción de costes ni una evaluación del desempeño individual".

"No queremos tener que repetirlo en un futuro próximo. Al tomar medidas decisivas ahora, brindamos claridad inmediata a quienes se marchan y protegemos la estabilidad del equipo que permanece", defendió Prince junto a la jefa de operaciones de la empresa, Michelle Zatlyn, en un correo electrónico remitido a la plantilla con anterioridad.

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Por otro lado, Cloudflare informó de que en el primer trimestre de 2026 logró reducir un 40% sus pérdidas, hasta 23 millones de dólares, mientras que sus ingresos aumentaron un 33,6%, hasta 640 millones de dólares (544 millones de euros).

De cara al segundo trimestre, la empresa espera facturar entre 664 y 665 millones de dólares (564 y 565 millones de euros) y alcanzar en el conjunto del ejercicio unos ingresos de entre 2.805 y 2.813 millones de dólares (2.386 y 2.393 millones de euros).

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Las acciones de Cloudflare llegaban a desplomarse hasta un 25% en la Bolsa de Nueva York, borrando todas las ganancias acumuladas en lo que va de año.