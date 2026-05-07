Trump y Lula no comparecerán juntos en la Casa Blanca

Washington, 7 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han optado por no comparecer de manera conjunta este jueves en Casa Blanca después de haber mantenido una reunión a puerta cerrada y haber almorzado juntos.

Estaba previsto que, como es habitual, la prensa pudiera ingresar al Despacho Oval al inicio del encuentro, pero, según fuentes brasileñas, Lula habría pedido a Trump que el contacto con periodistas se produzca una vez concluida la reunión.

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El mandatario brasileño llegó a la Casa Blanca a las 11.21 hora local (15.15 GMT) para el primer encuentro que mantiene con Trump en Washington. Entre la reunión y el almuerzo en la oficina presidencial estadounidense ambos líderes pasaron juntos más de dos horas.

El encuentro coincide con las críticas de Brasil a Estadios Unidos por el operativo de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la guerra de Irán y las presiones sobre Cuba.

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Se espera que aborden asuntos comerciales, el combate al crimen internacional y la cooperación en materia de minerales críticos, pues Brasil posee las segundas mayores reservas del mundo, por detrás de China.

El segundo mandato de Trump comenzó con tensiones con Brasil, país al que impuso aranceles en represalia por el proceso judicial contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense, condenado a 27 años de prisión por liderar un golpe de Estado contra Lula.

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La relación se recondujo tras un breve encuentro durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y una reunión bilateral en Malasia, en la que ambos mandatarios mostraron sintonía.

Sin embargo, el vínculo volvió a deteriorarse en los últimos días tras la expulsión, por parte de Washington, de un policía brasileño destinado en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un responsable estadounidense en Brasilia.

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En marzo, Brasil ya había rechazado conceder un visado a un asesor vinculado a Trump que pretendía visitar en prisión a Bolsonaro. EFE